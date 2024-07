El rol central de Rosa Icela

Uno de los puestos del gabinete de Claudia Sheinbaum que más expectación había generado era la Secretaría de Gobernación. El que se haya designado para el puesto a Rosa Icela Rodríguez garantiza dos cosas. La primera es el indudable oficio político de la funcionaria, que será clave para lidiar con la gobernabilidad en estos nuevos tiempos. El segundo es la confianza y la cercanía con la presidenta. Rosa Icela ha sido cercana de Claudia Sheinbaum desde hace muchos años y se convertirá en su brazo derecho para la operación política en cuanto comience la próxima administración.

Las tareas de García Harfuch

No hubo ninguna sorpresa en el nombramiento de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo que hay es una gran incógnita respecto a cómo operará. Pero él ya empezó desde ayer a despejar las dudas. Será quien defina la estrategia de seguridad, sobre la base de la inteligencia, que la dependencia controlará y trabajará de la mano con las Fuerzas Armadas. No será nada fácil, pero si había en el escenario alguien capaz de hacerlo era precisamente García Harfuch, cuyo nombramiento fue muy celebrado.

Esperanza entre mandos de SSC-CDMX

El anuncio de que Omar García Harfuch será secretario de Seguridad federal ha llenado de esperanzas a varios mandos de la policía de CDMX, quienes ven como una opción muy viable su posible llegada a la dependencia federal, bajo la premisa de que fueron parte del equipo que logró reducir los delitos en la capital y pueden replicar la hazaña a nivel federal.

Implicaciones de un nombramiento

Que para mala suerte de la ministra Norma Piña, queda como secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, a quien la ministra no trató de la mejor manera y quiso convencer de que la Guardia Nacional era mejor que estuviera en Seguridad y no en Defensa, con el argumento de “a usted le conviene en lo personal”. Lo que no pareció entender Norma Piña es que los cargos no se ejercen por conveniencia personal, sino por interés nacional. Claro, la ministra continuará aferrada al cargo, a pesar de que todo indica que carece de interlocución con el Ejecutivo y el Legislativo, y específicamente ahora será difícil que lo tenga con la nueva secretaria de Gobernación.

Pendientes aún en el gabinete

Aunque ya han quedado designados buena parte de los integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum, aún faltan importantes dependencias por definir titular, como Defensa Nacional y Marina, así como las secretarías del Trabajo, Cultura y Turismo. Además, aún falta conocer los nombres de quienes encabezarán las dependencias del gabinete ampliado, como Pemex, Conagua, ISSSTE e IMSS, entre otros. Van para largo los denominados “jueves de gabinete”, de aquí al 1 de octubre, cuando la morenista recibirá la banda presidencial.

CNTE, en la comodidad de la curul

Desde la comodidad de la curul de San Lázaro, exdirigentes de la aguerrida CNTE de Oaxaca se cuadraron ayer de inmediato con Mario Delgado, como futuro titular de la SEP. Quien fuera nada menos que el líder de la Sección 22 del movimiento magisterial disidente en su estado, el diputado federal morenista Azael Santiago Chepi, aseguró a los que acaban de dejar el Zócalo de la CDMX que Delgado sí les dará respuesta a sus “inconformidades legítimas”. “Él sí sabe y conoce de las necesidades de los maestros, porque recorrió todo el país, tiene trayectoria como secretario de Educación, impulsó la contrarreforma educativa y sabe dialogar”… Tremenda tarea que ya le dejaron al aún dirigente nacional de Morena.