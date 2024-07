Sheinbaum quiere a Ifigenia

En 2018, Porfirio Muñoz Ledo, uno de los integrantes de la “corriente democrática” del PRI y fundador del PRD, entregó la banda presidencial a López Obrador. En esa misma clave, a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le gustaría –ayer lo reveló– que sea Ifigenia Martínez (no sólo la primera mexicana que obtuvo una maestría en economía en Harvard, sino que también formó parte de esa “corriente democrática” del PRI y también fundó el ahora extinto sol azteca) quien le entregue la banda. Por cierto, en la elección presidencial Sheinbaum votó por la actual senadora Martínez. “Sería algo lindo, sería de reconocimiento a la propia Ifigenia”, expresó ayer.

Reforma al judicial está ‘mocha’, reconoce Morena

Leonel Godoy, nada menos que el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, reconoció ayer que la iniciativa presidencial de reformas al Poder Judicial está “mocha”, incompleta e “inconclusa”. Y es que, si bien se asegura que ya hay un proyecto de dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, el michoacano admitió que está incompleto porque “hay todavía tres temas que deben resolverse antes de tener el dictamen para las reformas constitucionales: los requisitos de la carrera judicial, la gradualidad para catalogar los términos y la importancia de los asuntos y los transitorios”. Y hasta pidió que acudan ministros a los foros para que “ayuden con propuestas” para resolver estos pendientes. Las secuelas de legislar sobre las rodillas.

Cardenal cometió ‘pecado’ electoral

Al parecer ni la corte celestial salvará de un castigo –terrenal y no divino– al arzobispo emérito de Guadalajara por sus fechorías electorales y haber vulnerado el principio de laicidad en los pasados comicios. Ayer el Tribunal Electoral federal perfiló una sanción a Juan Sandoval Íñiguez, al considerar que con el video que publicó el 25 de abril en Facebook, donde dijo que “si ganan los que están en el poder… se viene el comunismo con todos los males”, sí llamó al voto contra Morena. El tribunal de Jalisco había exonerado al cardenal, pues estimó que se limitó a hacer un llamado a un voto consciente. Ahora hay que esperar para saber qué sanción le impondrán al religioso de 91 años.

Sin hueso... y sin memoria

El diputado Gerardo Fernández Noroña ayer no sólo tuvo que tragarse sus palabras, sino además tuvo que ofrecer disculpas. En la rueda de prensa que ofreció en el Senado, un reportero le cuestionó sobre si regresaría la senaduría pluri, como lo afirmó en días pasados, ante su inconformidad porque no le dieron la coordinación de Morena en la Cámara alta. Noroña dijo que eso es una mentira, porque nunca dijo eso. Ante ello, el reportero solicitó reproducir el video, donde se escucha al legislador decir: “A mí me correspondería ir al gabinete (por) el cuarto lugar. ‘Ah, pero te dieron una senaduría pluri’…, ¡pues se las regreso!”. El petista, que no es morenista, tuvo que disculparse.

Otro que se va por culpa de Alito

Inconforme por los malos tratos y triquiñuelas de Alejandro Moreno como líder nacional del PRI, ayer formalizó su salida del marchitado tricolor el diputado plurinominal Mariano González Aguirre, de la Primera Circunscripción-Durango. Aunque era de esperarse, por ser el esposo de Alejandra del Moral, excandidata al gobierno mexiquense, el legislador aguantó casi 40 días deshojando la margarita, pues Del Moral se fue del partido el 27 de mayo.

Refuerzan medidas ante visita desde Ayotzinapa

A los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya se les da trato de segunda. Desde que en junio se retomaron las reuniones con el Presidente, ya no entran por la puerta 8, donde ingresa el gabinete y sale, a veces, el mandatario. Ahora los dejan entrar y salir por las puertas de personal e invitados. No sólo eso, sino que, ante su visita, la seguridad se ha reforzado con la Guardia Nacional. Tanto en la de junio como en la de ayer, se observó a elementos que sólo estuvieron durante la reunión, por aquello de que orquestan protestas que se pueden tornar violentas y hasta dejar policías heridos y puertas históricas rotas.