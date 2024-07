La responsabilidad de la presidenta de la Corte

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que “la reforma judicial es indispensable, por la falta de pericia e inteligencia política” de quien representa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante el segundo de nueve foros para analizar la iniciativa de reforma judicial, Monreal Ávila consideró que “esto detonó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero (pasado), con base en sus facultades, presentara 20 iniciativas de reforma a la Constitución y leyes reglamentarias”. El senador de Morena destacó que en el primer tramo del gobierno de López Obrador, la relación con el Poder Judicial, cuando Arturo Zaldívar presidía la SCJN, “fue institucional, sin sobresaltos ni excesos”. “Pero tras el nombramiento de la nueva presidenta (Norma Piña) comienza a cambiar la relación entre poderes y, escudándose en que se debería mantener la autonomía, independencia, se empieza a tensar la relación”, indicó. “La invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo comenzaron a deteriorar la relación”, consideró Ricardo Monreal, y de allí la profundidad de la reforma planteada. ¿Se pedirá que rinda cuentas la presidenta de la Corte?

El Fisgón, caso boliviano y la ‘4T’…

Ayer llamó la atención el discurso del titular del Instituto de Formación Política de Morena, Rafael Barajas, El Fisgón, ante la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, durante la celebración del sexto aniversario del triunfo de la ‘4T’. Resulta que el también cartonista –quien dicen es uno de los consejeros que le habla muy cerca al oído del inquilino de Palacio Nacional– quiso dictar cátedra sobre lo necesario que es “aprender” la importancia de la “unidad interna”, con el objetivo de que en Morena no suceda lo del caso de Bolivia, donde se están “peleando” el exmandatario Evo Morales y el actual presidente Luis Arce. Dicho lo cual, Sheinbaum dio acuse de recibo, al afirmar que “nunca” pintará su raya con el político tabasqueño. ¿Acaso el monero está viendo riesgo de ruptura en México? Es pregunta.

El futuro de José Ramiro

José Ramiro López Obrador fue anunciado ayer como secretario de Gobierno del gabinete de Javier May, gobernador electo en Tabasco. Pero a ver si llega a ejercer, pues recordemos que al Presidente no le gusta eso de que sus familiares tengan cargos. Y si no, pregúntenle a Manuelita Obrador, quien en 2023 buscaba la gubernatura de Chiapas, pero el mandatario federal frenó sus aspiraciones. Bueno, aunque Javier May es de toda la confianza de AMLO –como él mismo lo ha dejado claro–, por lo que quizá en esta ocasión haga una excepción. Además, comenzaría el 1 de octubre, justo el día en el que Andrés Manuel López Obrador ya no esté en la Presidencia.

Periodistas exigen justicia en Chiapas

La vorágine informativa derivada de la reforma al Poder Judicial hizo pasar inadvertido para muchos que en este país siguen matando periodistas, como fue el caso de Víctor Alfonso Culebro Morales, director del medio Realidades. Pero para quienes no pasó desapercibido el asesinato, ocurrido el pasado viernes, es para los periodistas chiapanecos de Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa y Tapachula. Con pancartas y consignas, ayer protestaron para exigir justicia por el crimen contra el comunicador.

Morenista usa foro judicial para insistir en ‘fraude’

La morenista Claudia Delgadillo, candidata perdedora al gobierno de Jalisco, no dejó pasar la oportunidad y de plano aprovechó el atril del segundo foro de diálogo sobre la reforma al Poder Judicial, que se llevó a cabo en Guadalajara, para, literalmente, intentar hacer un mitin poselectoral y seguir con la cantaleta del fraude en la elección para la gubernatura. Algunos asistentes expresaron su inconformidad, pero la moderadora les dijo que si les molesta a algunos, “tienen que entender” que ellos “fueron escuchados con respeto”, y pidió lo mismo para todos.