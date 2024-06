El equilibrio de Gutiérrez Ortiz Mena

Se hizo notar ayer, al inaugurar el parlamento abierto, la presentación del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien claramente puso sobre la mesa el impacto negativo de un proceso de elección popular de los jueces, magistrados y ministros. Pero considera que si se diera una elección popular por decisión del Congreso, establece las condiciones para que no se pierda la confianza, lo que tiene que ver con la profesionalización la función judicial, así como la preservación de los derechos del personal. Y adicionalmente pone el dedo en el renglón al hablar de los poderes judiciales locales y el tema de la mediación.

La oferta que recibió Noroña

Aun cuando ayer Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra el presidente López Obrador, la virtual presidenta Claudia Sheinbaum recibió ayer al senador plurinominal electo, quien se ha quejado de que, aunque quedó en tercer lugar en la encuesta interna de corcholatas, no le tocó ningún hueso. A su salida, el aún diputado contó que la mandataria entrante le ofreció un cargo, pero no quiso revelar cuál. Según el legislador, deshojará la margarita y pensará si acepta la propuesta. “Me parece muy importante que ella me haya refrendado que la comunicación es expedita y abierta, y eso es un privilegio y una responsabilidad, yo le agradezco mucho ese nivel de confianza, y ese, me parece, (es) el cargo más importante que cualquier otro pudiera tener”, consideró.

Rencillas entre legisladores de la ‘4T’

Y hablando de Fernández Noroña, se vio mesurado ayer en su intervención en los diálogos sobre la reforma judicial. Pero lo que sí dejó ver en su cuenta de X es que aún hay resentimiento con algunos ‘compañeros del movimiento’, en concreto contra el actual líder de los senadores y futuro líder de los diputados de Morena, a quien abiertamente balconeó. “Se plantea el diálogo con el Poder Judicial y nuestro compañero Ricardo Monreal habló y se fue, sin oír a las once personas ministras de la @SCJN. Creo que es importante conocer de manera directa su posición sobre la reforma”, soltó el legislador petista.

¿Cambio de discurso en el PAN?

Difícil promesa hizo ayer el líder del PAN en San Lázaro, Jorge Romero. Garantizó que “de aquí en adelante, desde Acción Nacional no habrá más señalamientos ni descalificaciones” hacia el gobierno y a los legisladores. Ofreció que lo que hará su partido es “proponer”, porque explicó que ese fue el mensaje de la ciudadanía el pasado 2 de junio. ¿Será que comparten este ofrecimiento todos sus compañeros diputados y senadores?

Solicitud presidencial… al Inai

Ante la petición del presidente “al Instituto de la Transparencia”, de dar a conocer cuánto ganan los ministros en retiro y cuántos son, el Inai –que comanda el comisionado Adrián Alcalá– le respondió que eso se lo tiene que preguntar a la Suprema Corte. En caso de que el alto tribunal se niegue a dar la información, entonces sí “puede tramitar ante el Inai su inconformidad”. Es decir, puede acudir ante la misma institución que busca desaparecer. Vueltas que da la vida…

AMLO para la posteridad

A tres meses de que concluya su administración, nos cuentan que el retrato del presidente Andrés Manuel López Obrador está terminado para formar parte de la Galería de los Presidentes. El mandatario había compartido que el artista que lo pasaría al lienzo sería de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado del Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Será que se parece?

Samuel, a lo suyo en Palacio

Samuel García, gobernador en Nuevo León, anduvo de visita en Palacio Nacional. ¿De cortesía? Claro que no, sino para pedir 4 mil 800 millones de pesos para atender afectaciones de la tormenta tropical Alberto. Se le cuestionó si se habló de la elección de Jalisco, donde Morena impugnó el triunfo del emecista Pablo Lemus, a lo que dijo que “nada de grilla”.