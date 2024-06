Los líderes del Congreso

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró, en la reunión con senadores y diputados electos, que “los acuerdos se cumplen”. Según Ricardo Monreal, en la encerrona, la morenista se refirió al acuerdo firmado entre quienes fueron suspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo –las corcholatas, pues–, en el cual se estableció que dos de ellos serían los coordinadores parlamentarios en Senado y Cámara de Diputados, y otro se sumaría al gabinete. En consecuencia, se prevé que Ricardo Monreal se convierta en líder de la bancada guinda en San Lázaro y Adán Augusto López su homólogo en la Cámara alta, mientras que Marcelo Ebrard podría acomodarse en el gabinete.

Góbers del PRI, ¿aplaudidores o institucionales?

Una y otra vez, Rubén Moreira, apuntado ya para la dirigencia nacional del PRI en relevo de Alito Moreno, sostuvo ayer que los gobernadores de Coahuila, Manolo Jiménez, y de Durango, Esteban Villegas, no son aplaudidores, “son institucionales”. En el evento en Durango con el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, “ellos fueron a cancha ajena porque son institucionales”, pero lo hicieron “con el gobierno federal, no con Morena, que es muy distinto”. Y de que ovacionaran a Sheinbaum, dijo: “¿Y qué querían, que le silbaran? No, para nada, somos institucionales”, insistió. Ah, ok…

Beatriz ¿aún cree en los Reyes Magos?

Y hablando del PRI, y a contrapelo de lo declarado por Alito Moreno, la senadora priista Beatriz Paredes señaló que su grupo votará a favor del exhorto de los foros o parlamento abierto para la reforma judicial. Pero eso sí, hizo un llamado a “que no sean ejercicios de simulación” y que cuando existan aportaciones y elementos con razón de peso “puedan ser sopesados y valorados”, y no se queden en “ejercicios fársicos para legitimar decisiones previamente tomadas”. ¿Peca de ingenuidad la legisladora? Ya lo veremos.

Rehúye Dante el debate con Alfaro

Dante Delgado le puso hielo al conflicto con Enrique Alfaro. Ante los embates del gobernador de Jalisco, que atacó fuertemente a la cúpula de MC, al considerar que ya perdió el rumbo, el coordinador nacional naranja se limitó a decir “él ha tomado sus decisiones y las hemos respetado”. A lo mejor con cabezas frías se entienden los dos líderes del movimiento, pero ¡que no le saquen a debatir!

Cae la canciller en la fake news

La canciller Alicia Bárcena se fue con la finta de la muerte del filósofo Noam Chomsky. A través de sus redes sociales, la secretaria de Relaciones Exteriores destacó –en honor del académico– su “coherencia, compromiso con las mejores causas de la humanidad y una inteligencia desafiante que labraba argumentos portentosos al servicio de la igualdad, la justicia y la dignidad”. Bárcena concluyó su mensaje diciendo: “Vuela alto admirado Noam Chomsky”. La funcionaria borró el mensaje una vez que se dio a conocer que el también lingüista seguía vivo, por lo que parece que fue una víctima más de la desinformación que corrió por todos lados este martes.