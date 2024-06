La reforma judicial que viene

Hace unos meses la mayoría de los ministros se escondían detrás de las marchas con la consigna “el Poder Judicial no se toca”. Hoy, por escrito, le dicen a Claudia Sheinbaum estar dispuestos a trabajar en conjunto. Es inevitable una profunda reforma judicial en la que será imposible tomar en cuenta la opinión de la ministra Norma Piña, ya que abiertamente tomó partido electoral con el PRI y el PAN, al grado de invitarlos a cenar con los magistrados electorales para dañar su independencia, incluso con amenazas demostradas. Un agravio en periodo electoral.

¿Algo ‘huele mal’ en Jalisco?

Fuerte protestó ayer Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en Jalisco, hasta donde se trasladó de urgencia para reclamar que “huele mal” el triunfo de Movimiento Ciudadano, el único, en la elección por la gubernatura del estado. “Todo huele mal, hasta la autoridad electoral en Jalisco”, remarcó. Acusó que, “si tenemos información de que ganamos en 15 distritos federales de 20, que hemos ganado en 13 distritos locales de 20 también, que llevamos más de 50 municipios ganados, que les dimos una paliza en la elección para el Senado y otra por la Presidencia … perdónenme, pero nadie les puede creer que ganaron la gubernatura”. Va la primera impugnación de Morena.

Xóchitl, de vuelta a su escaño

Con el regreso de Xóchitl Gálvez al Senado, la panista mata dos pájaros de un tiro. No sólo le trae un voto al PAN, sino que también le resta fuerza a MC, toda vez que su suplente, Laura Ballesteros, abandonó a los azules para sumarse a los naranjas. Por fin una buena noticia para el frente opositor que tanto perdió este domingo. Ahora que lo disfruten mientras les dura hasta septiembre.

Quieren fuera a Chucho

La presión sube para el líder del PRD, Jesús Zambrano. En redes, Antonio Cárdenas, quien se autodenomina como perredista, compartió una carta en la que dice que “un grupo de jóvenes te pedimos de manera atenta Jesús Zambrano que consolides tu trayectoria como un líder histórico de la izquierda de México abriendo el paso a una etapa y una nueva generación con tu renuncia a la presidencia del PRD”. Hasta el momento, Chucho no ha sido claro en si se quedará o no al frente del sol azteca, pero parece que la eterna pelea entre las tribus del partido ahora lo tiene en la mira.

Resbalón diplomático en el caso del mexicano en Qatar

Parece que a la SRE le falló el anuncio sobre el proceso contra Manuel Guerrero, mexicano-británico perseguido en Qatar por ser gay y vivir con VIH, mismo que según las autoridades mexicanas ya había concluido. Los del ‘Comité Manuel Guerrero’ le corrigieron la plana y sostuvieron que “¡el proceso no ha concluido! Manuel cuenta con 15 días para apelar la sentencia mientras que la fiscalía catarí cuenta con 30 días para hacer lo propio en segunda instancia, con la intención de agravar la sentencia”. Además, apuntó que “contrario a lo que comunicó la SRE, Manuel Guerrero Aviña no podrá salir aún de Qatar, ya que la sentencia no se encuentra firme”. Quizá la Cancillería debería esperar antes de querer presumir triunfos que luego no se consuman.

Los motivos de la CNTE

Desde hace días se tenía la teoría en Presidencia de que, por apartidista que se dice, la CNTE había estado siendo alebrestada por el PRI. En una de esas, el recuerdito que le dejaron ayer al Presidente, al romper el vidrio de su puerta exclusiva, es por el enojo tras el resultado electoral.