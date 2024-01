Lara, licenciado exprés en derecho

Como si se tratara de una maniobra para que aquellos que andan diciendo que en la fiscalía capitalina se fabrican pruebas de manera exprés, lo digan con provecho. Tras las críticas a Ulises Lara, responsable de la FGJCDMX, por no cumplir el requisito de tener licenciatura en derecho –pues es licenciado pero en sociología-, súbitamente en el Registro Nacional de Profesiones aparece Lara como egresado de la carrera de derecho, nada menos que en el Centro Universitario Cúspide de México. Y con un título expedido… ¡en 2024! Vaya eficacia.

La elocuencia de Samuel

“¡Saludos a mi compadre!”. Esa fue la escueta respuesta que dio el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a su homólogo –también emecista– de Jalisco, Enrique Alfaro, después de que éste tundiera con severidad al joven regio y a la dirigencia del partido por lo absurdo y banal de la política que están poniendo en marcha, y rechazara por ello apoyar al precandidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez. Parece que el lapidario mensaje del jalisciense lo dejó sin palabras.

Máynez elogia a Bukele

Y hablando de los naranjas, mal empezó el flamante abanderado presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, enalteciendo la estrategia de seguridad en El Salvador, donde el estado de excepción ha desatado una ola de violaciones a los derechos humanos. Si bien intentó rectificar después, al decir que él siempre apoyará el respeto a las garantías de los ciudadanos, la alabanza al programa radical del presidente Nayib Bukele fue pública y explícita.

Tensión en INE tras fallo del TEPJF

A ver si la sesión de hoy del Consejo General del INE no se pone color hormiga, con eso de que el tribunal dio manga ancha a Guadalupe Taddei, consejera presidenta, para hacer lo que quiera con los cargos que tiene pendientes. Esperemos que, por lo menos, la sonorense ya llegue con una propuesta y no siga dándole vuelta al asunto que trabó desde diciembre al vetar su propias postulaciones. Logró su cometido: estirar la liga para que el tribunal fallara a su favor, y así ahora no requiera ni siquiera ocho votos para poner al titular de la Secretaría Ejecutiva.

Confundiendo apoyos

Por lo visto, Xóchitl Gálvez ya no sabe ni quiénes son las figuras que la apoyan. Al saludar a Ricardo Bours, quien fuera candidato a gobernador de MC en Sonora en 2021, y que ahora milita en las filas del PRI, la precandidata le dio un fuerte abrazo y le dijo “¡Ay, Borrego!, estuve contigo haciendo campaña”, pensando que en realidad estaba frente a Ernesto el Borrego Gándara, quien también compitió en esa elección, pero en la coalición opositora. A la próxima que se pongan todos una estampa con sus nombres, no vaya a ser que los vuelvan a confundir.

Desconcierto en el tribunal

Ayer se vivieron momentos de incertidumbre y preocupación en la Sala Superior del TEPJF, y no por los polémicos temas que se discutieron, sino por el episodio que vivió el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Resulta que salió de forma apresurada e intempestiva de la sala de plenos, justo cuando razonaba su voto sobre la facultad de la presidenta del INE para designar a funcionarios de nivel directivo. El magistrado sólo se llevó las manos a la nariz, se paró y salió rápido, pues sufrió una hemorragia nasal. Sobre la marcha anunció lo ocurrido. La sesión se suspendió momentáneamente, luego todo regresó a la normalidad. Ojalá pida opinión médica y que todo esté bien.

Reforma con dedicatoria

Con la novedad de que, apenas dos días después de que la oposición en el Congreso de la Ciudad de México frenó la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la capital, el jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó ayer una iniciativa de reforma al Código Penal para el Distrito Federal, la cual tiene el objetivo de combatir la corrupción inmobiliaria, al reconocerla como delito y establecer las sanciones correspondientes para los servidores públicos. Es decir, la reforma tiene dedicatoria para los panistas, principalmente de la alcaldía Benito Juárez.