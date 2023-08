¿Y dónde está el piloto del PRD?

Extrañas cosas pasan y se reclaman en lo que queda del PRD. Se ve que su presidente, Jesús Zambrano, sigue molesto y desconcertado al quedar fuera del Frente opositor sus gallos para 2024, y decidió no acudir a ningún foro de diálogo entre los aspirantes del PRI y del PAN. Pero resulta que el pasado jueves, en su lugar, acudió a Durango su tocayo y compañero político de toda la vida, Jesús Ortega, que no tiene oficialmente cargos de dirigencia en el partido y, obviamente, no apareció en las fotos con Alito Moreno y Marko Cortés. Pero, pareciera que el tercer foro será el de regreso de los amarrillos. Ya veremos.

¿Habrá pleito entre PRI y PAN?

El presidente de Morena, Mario Delgado, ya expresó un mal presagio en el Frente Amplio opositor. Anticipó que “como son expertos en robarse elecciones, como lo hicieron muchos años, ya están dudando quién va a robar a quién”, dijo. “Ya están ahí con pleito porque piensan que la encuesta la puede ganar la aspirante del PAN (Xóchitl Gálvez), pero la consulta se la van a robar los priistas (con Beatriz Paredes). Ya temen que uno le va a robar al otro”, adelantó. Y como si no tuviera problemas con sus corcholatas inconformes con su método de las encuestas de AMLO, estimó que “en las dos etapas que quedan para elegir a su candidata, una encuesta y una consulta, el PAN y el PRI pueden quedar empatados”. Pareciera que Delgado está echando la maldición, pero ¿tendrá realmente poderes para hacerlo?

¿Preocupados por Xóchitl? No, qué va

En la ‘4T’ aprovecharon el fin de semana de definiciones en el Frente Amplio por México para hacer mofa de quien, dicen, no les preocupa, pero en cuanto tienen oportunidad, dirigen toda clase de indirectas. Por un lado, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, publicó una fotografía en la que aparece tomando una gomichela, luego de que Xóchitl Gálvez recordara cómo, para hacer frente a la inseguridad, combatió las chelerías ilegales cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo. A su vez, Rocío Nahle, secretaria de Energía, presumió un video de cómo luce la refinería Olmeca con lo que se ha hecho hasta ahora: “Sino son gelatinas” (sic). Se nota que no les preocupa.

El último tramo de la carrera morenista

Arranca la última semana de giras de las llamadas corcholatas morenistas entre reclamos, desconfianza, golpes bajos y un largo historial en el que han dejado ver a lo que están dispuestos para alcanzar la candidatura a la Presidencia de la República o, como dicen ellos, “la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”: acarreos, guerra sucia y uso de recursos públicos, según han señalado, ni más ni menos, entre ellos mismos. Y agárrese, que esto es sólo una probada de lo que viene para 2024.

El miedo se instaló en Lagos de Moreno

Desde la tarde de ayer, tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación, comenzó a circular la versión de que cinco jóvenes, todos ellos hermanos, habrían desaparecido, ni más ni menos que en el municipio jalisciense de Lagos de Moreno. En ese contexto, el alcalde de esa demarcación, Tecutli Gómez, por fin se manifestó, aunque sólo para rechazar un nuevo caso de estas características: “No existe reporte alguno en ninguna institución de seguridad del estado, ni al 911, de que la información que circuló en redes sea real”. Además, sostuvo que “en las labores de atención, la Policía Municipal de Lagos de Moreno realizó un rastreo en la zona urbana y rural en cinco diferentes colonias y comunidades de donde se decía presuntamente son vecinos, pero nadie los identifica”. Que sólo sea un rumor.