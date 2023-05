Ebrard propondrá método contra manipulación

La propuesta que Marcelo Ebrard dará a conocer el 5 de junio en torno del método para elegir al candidato presidencial de Morena consiste en una encuesta que está blindada contra la manipulación y las interpretaciones con dedicatoria. El canciller anticipó que apostaría por recursos tecnológicos y ese parece no tener falla. A ver qué tal la toman los otros suspirantes, porque la opción difiere de la que pretende la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado. Por cierto, en respuesta a la solicitud de éste a los aspirantes para que vayan a apoyar al candidato Armando Guadiana en Coahuila, el canciller dijo: “¡Sí voy, hombre, ya. No se preocupen!”.

El rubor de Encinas

Ante la nula importancia que le dio el presidente López Obrador al espionaje del que fue objeto, Alejandro Encinas evitó ayer hablar con la prensa sobre el asunto. A su salida de la reunión a la que convocó el mandatario, junto con gobernadores, el subsecretario de Derechos Humanos, encargado de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, se limitó a sonreír… y ruborizarse ante la prensa.

Nuevos consejeros, conducta reveladora

Cada vez es más notoria la forma en que se conducen los nuevos consejeros del INE. Hablamos de Jorge Montaño y Rita Bell Pérez, integrantes de la Comisión de Quejas y quienes un día sí y el otro también votan en contra de dictar medidas cautelares contra el Presidente o los suspirantes de Morena. Pero eso sí, ayer rápido pidieron dictar medidas para el spot de MC en el que, si bien el enemigo principal es el PRI, también le dan un golpe a Morena, arguyendo un pacto con el tricolor.

Suman rechazos en el PAN por requisitos para candidatura

“Sumamente negativo y completamente lamentable”. Así calificó el senador Damián Zepeda, expresidente nacional del PAN y aspirante a la candidatura presidencial, el anuncio de la dirigencia de querer “poner filtros, bardas, obstáculos” a quien busque ser abanderado. El sonorense fue más allá en sus críticas a Marko Cortés y dijo que “es una actitud débil, mediocre, de quien está administrando la derrota”. Hizo un llamado serio a sus correligionarios: “¡Vamos a competir, en buena lid!, a quien le dé miedo una competencia sana, de contraste de visiones, le tengo una noticia: no va a ser Presidente de la República”.

Legisladores, aludidos por violentadores

En la Comisión Permanente, le llovió tanto al emecista Noé Castañón como al morenista Félix Salgado Macedonio. En el marco de la declaratoria de constitucionalidad de la ley 3 de 3, que busca evitar que agresores y deudores de pensión accedan a un cargo público, ambos legisladores fueron mencionados en más de una ocasión, pues tanto el chiapaneco como el guerrerense tienen ‘cola que les pisen’. “Que se pongan a buscar chamba el senador Noé Castañón y también Félix Salgado”, exigieron diputadas priistas.

Opera Bañuelos contra la ‘4T’en Coahuila

Nos cuentan que quien de plano no quiere que Ricardo Mejía se baje de la contienda por la gubernatura de Coahuila es la senadora Geovanna Bañuelos, ahora que Morena ha hecho un llamado a sus aliados a meterle el hombro a su candidato Armando Guadiana para que llegue la transformación a ese estado fronterizo. Incluso en el movimiento que gobierna el país ven que la senadora del PT va en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que en su momento sostuvo que contender con un candidato propio no significaba una ruptura con el partido guinda. Si no es darle la espalda al movimiento que los ha cobijado, qué otra cosa podría significar su postura que, a todas luces, beneficia al abanderado del PRI y PAN. Habría que preguntarle.