La tercera ronda en la Corte

Lejos de lo que muchos creen, la elección de Norma Piña para la presidencia de la Corte no derivó de una contienda entre ministros a favor de la 4T y ministros en contra del gobierno. En la tercera y definitiva ronda, votaron a favor de la ministra Piña: Yasmín Esquivel, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Mario Pardo y ella misma. Como ve, está Esquivel, que es pro-4T y otros distantes del gobierno. Por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz y él mismo. También aquí hay una mezcla de tendencias. Es decir, en la votación definitiva no hubo una separación de votos por tendencias ideológicas sino por diversos factores que sólo conoce bien la Corte.

Por sus redes los conoceréis

Con el relevo en la presidencia de la Corte, de inmediato salta a la vista el contraste en los estilos y el uso de las plataformas digitales. Mientras el hoy expresidente, Arturo Zaldívar, es un asiduo de las redes sociales, siempre presente en Instagram y, sobre todo, en Tik Tok, la nueva presidenta, Norma Piña, no usa redes sociales. Así, al tiempo que la SCJN envía comunicados diciendo que Piña no tiene cuenta de Twitter, Zaldívar saca un nuevo video anunciando que seguirá tiktokeando.

El vocho de Marcelo

El que presumió su nueva nave fue el canciller Marcelo Ebrard, quien compartió muy orgulloso su vocho eléctrico. “En este 2022 mi nuevo compañero de aventuras, el vochito eléctrico, se convirtió en mi transporte favorito. Un clásico. ¿Qué nos deparará el 2023?”, compartió el secretario. Y mientras usuarios de redes le desearon ganar la encuesta para ser el abanderado de Morena en 2024, otros bromearon, diciendo que un “carro fuera de circulación no va con un presidente de una nación”.

Monreal pide un pacto

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, planteó ayer materializar “un pacto con los futuros gobernantes” para que tomen en cuenta a “los fundadores” y “los militantes de carne y hueso” de Morena, quienes, cuando se han ganado gobiernos municipales y estatales, e incluso el federal, no han sido incluidos. De acuerdo con el aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia, es una obligación “corregir lo que no está bien o mejorar lo que no está funcionando”. ¿Acaso el legislador zacatecano, al ver sus reducidas posibilidades rumbo a la elección de 2024, ya está buscando no que le den, sino que lo pongan donde hay? Es pregunta.

Vuelven los “duendes” del TEPJF

Amarga fue la queja ayer del jefe de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, contra el tribunal electoral por su sentencia contra la Cámara de Diputados. “Es algo que ya teníamos previsto, que se iban a aparecer los duendes que privilegian los intereses sobre los interesados en que tengamos una democracia plena en México. Son intereses y ustedes los conocen, son los mismos que organizaron las marchas” en defensa del INE, acusó. “Los privilegios, lo de siempre, incluso va más allá de partidos políticos. Son acciones ajenas a la impartición de justicia del tribunal”. Eso sí, aclaró que “es mi apreciación personal”. Menos mal.

¿Más vale corregir?

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, pasó del humor al ufanarse de que ya se estaba volviendo famosa su cola de caballo, por la propaganda en su favor, al reconocimiento de que fue mejor que los diputados federales de Morena bajaran los espectaculares con su silueta. “Me parece bien que se evite cualquier tema de acto anticipado o algún tema de división interna”, dijo la corcholata favorita de Palacio, claro, luego del ‘jalón de orejas’ que dio el presidente López Obrador, cuando llamó a evitar caer en excesos con eso de #EsClaudia. Eso sí, la mandataria insistió en que “no fue una decisión en la que yo haya participado, ellos (los diputados) toman esta decisión”.