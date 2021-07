El ausente de la lista

En la lista de suspirantes que el Presidente nombró ayer para ser su posible sucesor, el gran ausente fue a todas luces Ricardo Monreal. Unos dirán que la elocuente omisión se debe a que no figura entre los de confianza del mandatario y se quedará de nueva cuenta en la raya, como cuando se decidió la candidatura para la CDMX. Otros dirán que es más bien porque el senador no depende del Ejecutivo, al formar parte de otro poder, y por ello tiene fuerza propia. Lo cierto es que el legislador ha dicho: “Llegaré puntual a la cita de la historia”, y confía en la palabra de López Obrador, quien –según sus propias declaraciones– alguna vez le aseguró: “Habrá piso parejo y el que esté mejor posicionado será quién me suceda’”.

PT, ¿persecución o impunidad?

Fuerte fue el choque ayer en la 4T en San Lázaro. En la bancada de Morena se aseguró una y otra vez –nos comentan– que “hay indicios claros” de que el diputado Mauricio Toledo tiene un patrimonio superior al que podría tener por sus percepciones como servidor público. En contraste, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña –que en los hechos actúa como coordinador por la ausencia de Reginaldo Sandoval, afectado por el Covid-19–, sostuvo que todo es parte de una “persecución política de Claudia Sheinbaum”, y que “no es impunidad”. ¿Y los principios de no robar, no mentir…?

Reproche nicaragüense

Unos días tarde, pero el reproche desde Nicaragua llegó. El reclamo por haber llamado a consultas al embajador mexicano ante la situación que se vive en ese país vino de la cuenta del hijo de Daniel Ortega, ese “depredador de la prensa”, según Reporteros Sin Fronteras. Carlos Ortega Murillo tachó de “cobarde” a López Obrador. “Oe, Andrés. La historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano”, tuiteó. Y quien no tardó en responder fue el subsecretario para América Latina y El Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes Zúñiga: “La valentía siempre ha estado del lado de la libertad, la cobardía es la aliada de la represión”, reviró.

Promesas olímpicas

Ruda hasta en su andar, Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, no es de formalismos y, sin ningún empacho, tutea al presidente López Obrador de forma pública, como lo hizo ayer durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación que participará en los Olímpicos de Tokio, a la que, por cierto, el mandatario prometió recompensas. La pregunta es, ¿de dónde saldrían los recursos?, ¿armará oootra subasta de residencias como la de Zhenli Ye Gon con la cual pagaron las recompensas de los participantes de los Panamericanos?

Sheinbaum y la nueva oposición

En la Ciudad de México se han conformado dos grandes bloques de alcaldes, el de los morenistas y el de los aliancistas. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que atenderá a todos por igual, pero, a la fecha, un mes de las elecciones, sigue sin reunirse con alcaldes electos o en funciones de partidos distintos al suyo. No se sabe hasta cuándo tendrá a bien recibir a los mandatarios opositores, pero ellos ya se agruparon en la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México y acordaron solicitar “por oficio” una reunión con Sheinbaum. A ver si les hacen caso.

Efectos del arresto de Palomino

Nos cuentan que el arresto del exmando de la PF, Luis Cárdenas Palomino, reactivará la posibilidad de liberar a Israel Vallarta, detenido en 2005 y entonces identificado como líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, grupo con el que se vinculó a Florence Cassez. Esto cae “como anillo al dedo” a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha abogado por liberar a Vallarta, argumentando que su detención fue producto del “montaje” policial de la administración de Genaro García Luna.