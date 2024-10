Transformación financiera: la clave del éxito en la era digital de las organizaciones

CFO de Simetrik.

En un entorno cada vez más digitalizado, la combinación de especialización en finanzas y tecnología es esencial para el éxito empresarial. No basta con contar con conocimientos financieros tradicionales; es fundamental dominar las tecnologías emergentes y adaptarse rápidamente a un entorno en constante evolución. Así, la función financiera ha pasado de ser meramente operativa y de soporte a convertirse en un pilar estratégico que impulsa la innovación y el crecimiento.

Según un informe de PwC, el 73 por ciento de los CFOs encuestados consideran que la transformación digital de las divisiones financieras es una prioridad sustancial para ellos¹. Esto demanda profesionales que dominen no sólo los fundamentos financieros, sino también las tecnologías emergentes. La habilidad para gestionar y analizar datos en tiempo real, implementar soluciones de automatización y utilizar herramientas de inteligencia artificial, Big Data y No Code es ahora indispensable para tomar decisiones estratégicas que realmente marquen la diferencia.

Sin embargo, la transición hacia una especialización financiera con un fuerte componente tecnológico presenta desafíos significativos para las empresas:

1. Falta de trazabilidad en los cambios de configuración, lo que reduce la confianza. La integración de nuevas tecnologías y procesos genera mayores retos en la resistencia al cambio, alterando métodos de trabajo tradicionales.

2. Dependencia técnica, que demanda más tiempo de gestión y crea una presión constante para formar a los equipos en nuevas tecnologías.

a. Escalabilidad limitada, dificultando la gestión de grandes volúmenes de registros a medida que la empresa crece, lo que puede generar nuevas demandas que presionan el cambio del negocio.

3. Falta de integración con otras herramientas, lo que complica la consolidación de datos y la creación de informes precisos.

4. Escasez de talento especializado, tanto en áreas financieras como tecnológicas, lo que dificulta la contratación de profesionales con las competencias necesarias.

A pesar de estos retos, la tecnología ofrece soluciones poderosas. Plataformas de software como servicio (SaaS), con capacidades de automatización e inteligencia artificial, están revolucionando la gestión financiera. Estas herramientas permiten automatizar tareas repetitivas, liberando tiempo para que los profesionales financieros se concentren en análisis estratégicos y la toma de decisiones informadas.

El impacto de la digitalización en el sector financiero es evidente. Según Statista, se prevé que el valor total de las transacciones en el mercado de pagos digitales alcance 11.53 billones de dólares en 2024². Esta expansión en el mercado de pagos digitales está transformando la industria y facilitando el acceso a servicios financieros para millones de personas no bancarizadas.

El rol del CFO y su equipo está evolucionando hacia una posición de auténticos socios estratégicos del CEO. En un entorno donde la destreza de interpretar el panorama financiero con precisión y una base tecnológica robusta son fundamentales, estos líderes están moldeando el futuro de sus organizaciones. Con una visión integral y herramientas tecnológicas avanzadas, los CFOs no solo facilitan el acceso a nuevas oportunidades de negocio, sino que también aseguran un crecimiento sostenido y adaptado a los cambios del mercado.

El mensaje es claro y urgente: la integración de finanzas y tecnología no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad estratégica. Para navegar con éxito en un entorno empresarial cada vez más complejo, las empresas deben priorizar la especialización y la capacitación de sus equipos financieros, así como la adopción de herramientas tecnológicas de vanguardia. Este enfoque es esencial para enfrentar los retos del futuro y mantenerse a la vanguardia de la innovación.

En la era digital, la información se ha convertido en el activo más valioso. Un equipo financiero que combine una especialización profunda con una avanzada competencia tecnológica no solo asegura la eficiencia operativa, sino que se convierte en la columna fundamental para el éxito y la resiliencia en un mundo en constante transformación.

¹ PwC. The Digital CFO: Using the Digital Finance Function Strategically.

² Transformation of the Finance Function. 2022.Statista, Digital Payments - Worldwide, 2024.