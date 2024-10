Diálogo y confianza para las propuestas económicas

Ex Presidente Coparmex CDMX / Presidente Grupo IPS y ASUME / Consejero Nacional Coparmex y CONCAMIN

En los mensajes de inicio de administración, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo puso sobre la mesa una serie de planteamientos y compromisos en materia económica que son relevantes para las empresas.

Algunos positivos, como la autonomía del Banco de México, la seguridad jurídica para las inversiones, la facilitación de trámites a través de la digitalización, así como la promoción de las inversiones nacionales y extranjeras.

Otros, que causan algún grado de preocupación por la complejidad a la hora de instrumentarlos; por ejemplo, los relativos al control del gasto público, el manejo de la deuda y la disciplina fiscal, pero fundamentales para sostener, en el tiempo, avances como la mejora del ingreso y la reducción de la pobreza.

Avances que son producto, en buena medida, del esfuerzo de las empresas formales en los incrementos al salario, planteados por el propio sector desde el 2016 con relación a los salarios mínimos.

El incremento en el gasto social y el salario mínimo, aunque en la dirección correcta, enfrentan un dilema: la sostenibilidad de estas políticas en un entorno donde la productividad no ha crecido al mismo ritmo.

Aumentar los salarios puede ser una herramienta poderosa para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida, pero si no se acompaña de un crecimiento en la productividad y más inversiones, puede llevar a un círculo vicioso de inflación y descontento social.

A medida que más trabajadores se benefician de estos aumentos se vuelve esencial abordar la cuestión y fortalecer el dialogo para dar certeza sobre los tiempos en que se lograrán los objetivos de mejora planteados.

Las personas trabajadoras asalariadas del salario mínimo pasaron de 2 a 6 millones entre el 2018 y el 2023, según los datos de la propia Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Adicionalmente, el ritmo de creación de empleos formales en el IMSS viene disminuyendo en forma importante, 456 mil al mes de septiembre de 2024, contra 756 mil en el mismo lapso de 2023.

Imprescindible será implementar políticas que fomenten la inversión en capacitación y educación, así como en tecnología que permita a los trabajadores mejorar sus habilidades y productividad, temas que con atinada visión abordó la presidenta en sus mensajes. Un crecimiento ligado a los avances de las tecnologías de la información y comunicación, así como de la inteligencia artificial. Útil será aprovechar las experiencias internacionales.

También está la propuesta sobre la semana laboral de 40 horas que plantea su propio conjunto de desafíos. La diversidad de sectores y sus particularidades significa que no se puede aplicar un enfoque uniforme; la gradualidad será clave para no afectar la operatividad de las empresas. Cada sector enfrenta condiciones distintas, y lo que funciona en uno puede no ser viable en otro. Sectores específicos, por ejemplo, servicios, manufactura, tecnología o seguridad tienen sus propias dinámicas.

No sólo en esta parte de mejora de los ingresos y de condiciones laborales, hay elementos que requieren de análisis realista está, por ejemplo, el encontrar los mecanismos que permitan cubrir la demanda creciente de energía con la participación del sector privado, teniendo presente, además, el compromiso de una mayor utilización de esquemas renovables.

En todos estos asuntos la comunicación constructiva que pueda generarse entre el gobierno y los sectores productivos del país será de mucha utilidad.

Un enfoque colaborativo en el que se aproveche la experiencia y el conocimiento del sector privado, facilitará la implementación de políticas, el beneficio para los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas.

Las propuestas económicas de la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tienen un sentido y una dirección, pero requieren de certeza, de relaciones de confianza con el sector empresarial y encontrar con creatividad mecanismos para un dialogo con resultados. En ello estamos apostados.