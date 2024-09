AMLO engañó a familiares de los 43 con “su” verdad

“Enséñame una sola prueba, una, y me regreso a México. Puedo declarar todo lo que hicimos y lo que sé, pero no hay nada nuevo ni tampoco hay ningún secreto. El acuerdo no lo puedo aceptar ya que “esos acuerdos fueron hechos para criminales, sería aceptar mi responsabilidad de lo que me acusan y criminal no soy”. Esto fue lo que le contestó Tomás Zerón a Alejandro Encinas en un viaje no oficial, pero sí con cargo al erario que hizo a Tel Aviv.

No comer aguacate por aquello de los corajes que hará

Si la ‘4T’ y la FGR hubieran mandado a analizar genéticamente a Innsbruck, en Austria, los 114 restos óseos tal cual lo recomendó la CNDH, de Luis Raúl González Pérez, en su reporte de 2018, muy probablemente este trágico evento estaría resuelto; sin embargo, no quisieron correr el riesgo.

¿Por qué no lo hicieron? Por indolentes.

Jesús Murillo Karam (Especial)

Porque mientras pudieron lucrar políticamente con el dolor de los padres de los 43 no había problema, pero reconocer que la “verdad histórica” de Murillo Karam era la única verdad no estaba entre sus planes. Lo que acaba de leer lo dijo el Presidente en una de sus primeras reuniones, donde Encinas presidia la Covaj y estaba tanto personal de la FGR, de la SCJN y de Segob, entre otros. Así como lo están leyendo.

Ayotzinapa, otra de las muchas promesas que AMLO incumplió y, como ya lo leyeron, nos engañó a todos con “sus” verdades.

En el informe que le rendían le decían que la verdad de los hechos de Ayotzinapa, después de revisar decenas de miles de hojas del expediente, era… –redoble de tambores– la misma verdad, que no había cambios sustanciales, a lo que AMLO tajantemente contestó –riesgo de vomitar– que si esa era la verdad no era su verdad y que si ellos no se la podían dar, habría quien se la diera, concluyendo la reunión en ese momento.

Alejandro Encinas, exsubse de Derechos Humanos, abandonó a los padres de los 43 y a informantes de la PGR que colaboraban con él; los usó y los tiró una vez que ya no los necesitaba, pues amarró una diputación federal.

¿Para qué necesitará Encinas el fuero?

Las sombras detrás del legado de Alejandro Encinas

Encinas reveló los nombres de personal militar de Sedena bajo investigación, una clara violación a la presunción de inocencia.

Tuvo que comparecer en calidad de testigo en juicios penales contra militares, lo que generó preocupación en organismos internacionales como la ONU-DH.

Acomódese bien para seguir leyendo

A pesar de que se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, para coordinar y supervisar las investigaciones y que participaran las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, Encinas jamás incluyó a los padres. Así pues, sus investigaciones carecen de validez alguna.

Otro escándalo sucedió cuando, sin tener facultad para hacerlo, trasladó a Eliseo Villar al penal de Morelos, sin orden judicial y sin la presencia de un agente del MP. Tras ser interrogado sobre el paradero de los 43, lo regresó al penal de Chilpancingo, nuevamente sin MP ni abogado.

Su informe no sólo no aportó información nueva, sino que era similar a la “verdad histórica” de EPN, la cual había sido ampliamente desacreditada por basarse en testimonios obtenidos bajo tortura, aunque hay que mencionar que los presuntos culpables fueron visitados por los miembros del GIEI, quienes les dijeron que alegaran tortura y que en seis meses estarían libres; esto también esta mencionado en el mismo informe de la CNDH en 2018.

Aunque Encinas defendió su informe y presumía no haber torturado a nadie, incluyó nuevos testimonios de “testigos colaboradores”, quienes aportaron información falsa.

Y cómo olvidar que su informe sin testar fue filtrado a los medios de comunicación. Hasta hoy, no se ha identificado públicamente a la persona o personas responsables de la filtración, pero se tiene la sospecha de que OGT fue el que entregó un juego a los periodistas.

La filtración incluía información confidencial:

·Nombres de individuos, incluyendo militares y funcionarios, que estaban bajo investigación o implicados.

· Detalles específicos sobre las líneas de investigación, métodos utilizados y hallazgos preliminares que aún no habían sido verificados completamente.

· Testimonios y declaraciones de testigos y personas involucradas, algunos de los cuales podrían haber estado bajo protección o en riesgo de represalias.

· Los resultados de los análisis forenses y otras pruebas que formaban parte de la investigación.

Otro fuerte

La filtración no sólo comprometió la integridad de la investigación, sino que también puso en riesgo a las personas mencionadas y minó seriamente la confianza de las familias de los estudiantes desaparecidos.

Súmele que Encinas también fue imputado de presentar chats de WhatsApp falsificados. Estas acusaciones provienen principalmente de abogados de los militares implicados, quienes argumentan que los chats fueron fabricados y carecen de cadena de custodia y verificación de origen.

Inhale y exhale

Por lo que no tuvo otra que reconocerlo y hoy enfrenta tremendas demandas.

Tras tantas pifias, escándalos, nulos resultados y grandes diferencias con Sedena y FGR, siendo un cartucho quemado AMLO lo mandó como ayudante de Brugada. ¡Ouch, se vale sobar!

Redoble de tambores

Por si lo anterior fuera poco, Encinas no trae el mejor ambiente con la presidente electa, Claudia Sheinbaum, y su secretario de Seguridad, García Harfuch, pues saben que apoyaba abiertamente a Clara Brugada y desacreditó a Omar García Harfuch para que no llegara a ser jefe de Gobierno de la CDMX, aunado a que se quejaba de la corrupción y ambición desmedida de los hijos de AMLO, de los que decía que no iban por el proyecto que tanto les había costado, y que le preocupaba que Sheinbaum no subía en las preferencias electorales.

Por no dejar, Mariana Benítez, tras tu traición a Murillo, ¿duermes en paz?

Presidenta electa, recuerda que quien traiciona una vez traiciona siempre.

Boda en puerta

Gabriel Yorio (Especial)

Qué les cuento, que Gabriel Yorio, exsubse de Hacienda, se nos casa en febrero del próximo año en Bariloche, Argentina. La suertudota es Florencia Franco Fernández. ¿Quiénes de la ‘4T’ y del segundo piso irán? Pues cómo olvidar que, tras el escándalo de la boda de Santiago Nieto en Guatemala, él, siendo el flamante consorte, se quedó sin chamba en la UIF y se llevó entre las patas a una funcionaria de Sheinbaum, Paola Félix.