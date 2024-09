Los básicos de la educación financiera en cripto

Director general de Bitso México.

Mucho se habla de la educación financiera en los sistemas financieros tradicionales: planes de ahorro e inversión, cursos o plataformas para aprender a manejar el dinero, saldar deudas o simplemente para sacarle el mejor provecho al capital con el que se cuenta.

En la era de las criptomonedas, la educación financiera toma un rol sumamente importante. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es necesario conocer el tipo de criptos que existen, así como saber de la tecnología blockchain y su potencial. El conocimiento previo es clave cuando se busca sacar el mayor provecho al capital y sobre todo para adquirir este tipo de activos de manera responsable.

Esto también facilita trabajar en el perfil propio como inversionista, que aunque puede representar un reto significativo, existen variables a considerar que pueden ayudar a las y los usuarios a definirlo. Por ejemplo, si se busca invertir a corto o largo plazo, si se busca una cripto volátil o más estable, o simplemente si se elige una moneda porque está de moda o porque se busca mayor seguridad.

Una referencia de esto es lo que sucede con Bitcoin: hoy es la criptomoneda con mayor tenencia en la región, de acuerdo con el reporte Panorama cripto en América Latina: 1er semestre 2024, lo que habla del reconocimiento de su potencial como inversión y ahorro a largo plazo. Debido a sus características intrínsecas, como su naturaleza deflacionaria de oferta finita, ha demostrado retornos significativos si se observa su desempeño a través de los años, lo que suma a su atractivo.

Existen otras referencias como las stablecoins, que los usuarios adoptan para protegerse de la volatilidad. Dentro de esta categoría se encuentran USDC y USDT, monedas con paridad al dólar que han ganado popularidad y a las que se conoce como dólares digitales. Durante la primera mitad de 2024, estas dos monedas en conjunto representaron el segundo lugar de las compras de criptodivisas a nivel nacional con 34 por ciento. Dicho crecimiento se ha derivado de la volatilidad del precio del dólar, con usuarios aprovechando la disponibilidad de dólares digitales y los rendimientos que ofrecen distintas plataformas cripto.

Diversificación del riesgo

Un elemento adicional que no debe faltar en los básicos de la educación en cripto, y en cualquier tipo de inversión, es la diversificación. Dividir el patrimonio en distintos tipos de activos te permite aprovechar el potencial de crecimiento de diferentes proyectos y mitigar el impacto de las fluctuaciones de uno solo de ellos.

México es el país en la región latinoamericana con carteras más diversificadas. El estudio antes mencionado, indicó que 39 por ciento de los usuarios posee tres activos o más en sus portafolios, lo que supera a la media regional de 36 por ciento. Esto muestra que las personas en México están acostumbradas a diversificar para proteger sus inversiones.

De fraudes y estafas

No es un secreto que la industria financiera, incluido el mundo cripto, tiene capas de complejidad, por los conceptos, lenguaje, etcétera. Por ello, es recomendable incursionar en este sector desde plataformas completamente reguladas. Las instituciones financieras autorizadas y reguladas están obligadas a acatar las normas en cada una de las jurisdicciones donde operan, reduciendo la probabilidad de que enfrenten procesos judiciales, lo que da mayor seguridad a las personas.

Es importante conocer el historial del exchange donde estás depositando tu dinero para evitar riesgos, exposición a cierres inesperados o al uso indebido de la tecnología. Elegir una plataforma regulada también te da protección en la privacidad y protección de datos, así como amparo en las políticas de ciberseguridad robustas que cada plataforma ofrece.

El aprendizaje también te protege contra los estafadores. Tan sólo en 2023, se registraron más de ocho millones de quejas referentes a fraudes financieros en México y el monto reclamado a las instituciones financieras superó los 20 mil millones de pesos, de acuerdo con la Condusef. Para no formar parte de la estadística, hay tres temas que revisar: no creer en estrategias que te garanticen ganancias exorbitantes, no invertir en lo que no entiendas y hacer tu propia investigación.

En conclusión, es fundamental invertir tiempo en tu educación financiera, tanto en la industria tradicional, como en el sector cripto, comprender cómo comprar activos, guardarlos y poseerlos de forma segura. El conocimiento te llevará a tomar mejores decisiones, lo que conlleva a la práctica continua, y esta, a su vez, a la familiaridad con el sector y las diferentes opciones de inversión para elegir las que más te convengan.