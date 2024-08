Digitalización de pagos avanza en México; consumidores más empoderados

El sector de pagos está viviendo uno de sus mejores momentos en la historia. Con el avance tecnológico, hoy se tiene una amplia variedad de métodos de pago que transforman la forma de operar de los comercios, que ahora pueden diversificar y eficientar sus operaciones.

Cuando en el pasado solo se limitaba a una o dos opciones de pago, ahora, los comercios pueden recibir pagos a través de un smartphone, relojes inteligentes o incluso utilizando modelos más sofisticados como biometría de huella dactilar, análisis de rostro o lectura de las venas de la palma de la mano, que no solo garantiza eficiencia, sino mayor seguridad y agilidad.

Si bien en México el efectivo sigue siendo la moneda preferida de pago, representando el 80.4% del volumen total de las transacciones realizadas durante 2023, de acuerdo con el reporte “Mexico Cards and Payments: Opportunities and Risks to 2027″ de Global Data, la adopción de nuevas modalidades tiene potencial de crecimiento.

Y es que el catálogo de métodos de pago ofrece una amplia variedad de opciones tanto para realizar transacciones como para facilitar su aceptación. Bastan soluciones como SoftPOS de Ingenico para habilitar un celular inteligente como terminal punto de venta que acepte tarjetas de crédito o débito contactless, billeteras digitales e incluso códigos QR, pero ¿cómo seguir innovando?

Con soluciones que no solo se limiten a procesar un pago, sino que se posicionen como un centro integral para gestionar múltiples modalidades y servicios de valor agregado, podemos generar un impacto significativo en la economía tanto de los comercios como del país. Incorporando tecnologías que permitan una mayor personalización y flexibilidad, no solo optimizamos la eficiencia operativa, sino que también fomentamos una cultura financiera sólida. Al diversificar las opciones de pago, se impulsa un manejo más consciente y responsable de las finanzas personales, creando un entorno más inclusivo y robusto para todos.

En Ingenico, nuestro enfoque va más allá de lo tradicional. Nuestras terminales punto de venta no solo aceptan pagos con tarjetas de débito y crédito, sino que también integran vales, wallets y códigos QR en un solo dispositivo, optimizando cada transacción. Además, ofrecemos servicios de valor agregado que amplifican la experiencia de pago, brindando a los comercios herramientas para diferenciarse y a los clientes opciones más cómodas y flexibles al momento de pagar.

De nuestro lado, impera el compromiso con la innovación para crear condiciones que permitan a los comercios aceptar, administrar y amplificar sus soluciones. Si los comercios incorporan nuevas modalidades, aumentarán sus ventas, presencia y atraerán más clientes, sobre todo jóvenes que constantemente buscan diversificación al momento de pagar.

La seguridad es otro desafío que observamos en el sector. Ante el alza de ciberdelitos como robo de identidad, así como los ataques a instituciones financieras, el trabajo es reforzar los mecanismos de acceso, incorporando tecnologías como la inteligencia artificial para detectar y combatir amenazas.

La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Las tendencias evolucionan constantemente y los hábitos se adaptan a medida que surgen nuevas necesidades. Sin embargo, hay algo que permanece constante: el sector de pagos continúa liderando la innovación, enfocado en desarrollar las mejores soluciones que impulsen el comercio y se adapten a las demandas de un entorno en constante cambio.