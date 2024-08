De la vista nace el amor y mejor si es verde

Dicen que la vista nace el amor. Para enamorarse seguro que ocurren mil procesos bioquímicos, psicológicos, filosóficos y muchos otros. Uno de ellos, es muy simple, es el de la convergencia entre un corazón preparado para reconocer el amor y el cumplimiento de requisitos por parte del sujeto amado. La vista es muy importante porque identifica en el otro, las condiciones que valora el corazón que se enamora. En la empresa ocurre igual, el éxito (amor) llega cuando se cumplen los requisitos que generan valor en transacciones, adquisiciones, negociaciones, etc.

Hay requerimientos de forma y fondo. Lo que vemos no siempre es lo que somos, aunque debería ser. Dice la canción del Mtro. Ayala: “No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita, busca amor nada más que amor”. Así entonces, que mejor que ir al fondo no quedarse en la forma, buscar la información que permita validar que se cumplen requisitos.

Si por un lado sabemos tenemos claros los requisitos para generar un negocio y por otro, la contraparte ofrece la información que requerimos, podemos contrastar y tomar decisiones. Respecto a los requisitos, en el amor real, una lista de pros y contras puede ayudar, en los negocios un checklist podría facilitar las decisiones.

Entre los requisitos “para enamorarse” en los negocios, es cada vez más común encontrar los referentes a sostenibilidad, responsabilidad social corporativa (RSC), ODS y criterios ESG. Y aunque persiste la forma y no el fondo, el camino está trazado para ser realmente sostenibles y no solo hacer greenwashing. Cada vez es más reconocido el problema ambiental y social, pocos detractores del cambio climático persisten, la mano de obra infantil es reprobada, se combate la pobreza y la desigualdad, etc. Aunque lejos, ya se avanza en las metas de la Agenda 2030.

Las empresas reportan su sostenibilidad de muchas formas. Una de las más valoradas por su disponibilidad y riqueza de contenidos además de estar creadas para los stakeholders son las memorias de sostenibilidad, reportes de sostenibilidad, declaraciones de sostenibilidad, etc. Al analizar la información que presentan, se pueden tomar decisiones mucho más informadas y el enamoramiento puede ser mayor. En general las memorias suelen ser documentos con información real, auténticos, donde se presenta de forma transparente, el estado de la situación

En contraste, la información fuera del reporte, que no sigue una estandarización, ni en su levantamiento o recopilación ni en su comunicación y que, además, no suele ser verificable, tiende más a la forma que al fondo. Es usual y lamentable que caiga en el greenwashing y confunda al cliente.

Retomando el mencionado checklist y pensando en términos de sostenibilidad, debiera aplicarse una línea base innegociable para las transacciones en el México de hoy, que aplique a modelos BtoB y BtoC. Pensemos en una lista de verificación sobre sostenibilidad corta, rápida, aplicable para México y que sumada a otros requisitos de la empresa permita tomar mejores decisiones de negocios.

A continuación, algunos de los puntos del denominado Checklist base de sostenibilidad empresarial, que es un conjunto de requisitos respecto de la sostenibilidad del partner comercial con quien se mantiene una relación y/o del proveedor de bienes o servicios a adquirir.

1) Mano de obra infantil

2) No discriminación tanto para clientes como entre empleados

3) Inclusión y diversidad

4) Compliance social

5) Compliance ambiental

6) Uso de energías renovables

7) Proyectos sociales

8) Reutilización o mecanismos de recuperación de materiales y embaces

9) Respeto por la información personal

10) Información pública y de fácil acceso

Considerarlos como extras al resto de información relevante para las transacciones comerciales permite “enamorar” más, hacer mejores negocios con una visión más sostenible

Cuando la empresa tiene claros sus objetivos y sabe qué busca en las transacciones, puede tomar mejores decisiones. Si los requisitos incluyen temas de sostenibilidad serán aun mejores negocios. De la vista nace el amor, mejor si la vista es verde y con ello contribuye a tener mejores negocios, con una mejor sociedad en un mejor planeta.