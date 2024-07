Transformando la banca para ti

CEO Adjunto de Bankaool.

En el 2018, cuando la Condusef preguntó a los mexicanos sobre algunos de sus hábitos financieros, 71 por ciento reconoció que no compara los productos financieros que contrata, es decir, que no tiene claridad sobre las comisiones, tasas u otras condiciones que implica su uso.

No es de sorprender entonces que una buena proporción de las utilidades de los bancos en nuestro país provengan de las comisiones. El negocio de las letras chiquitas deja cada año récords de ingreso, en 2023 alcanzaron ni más ni menos que 273 mil 314 millones de pesos.

Desde que OMNI llegó a Bankaool, establecimos un compromiso por generar servicios financieros colocando al usuario en el centro de nuestras decisiones, además de desarrollar un verdadero ecosistema digital que le permita a cada persona obtener el mayor provecho de su dinero.

Uno de los pasos para hacer realidad este compromiso es eliminar el cobro de comisiones por el retiro de efectivo en cajeros de otras instituciones bancarias. Si tienes ahorros en Bankaool y quieres utilizar ese dinero no tiene que costarte más si no encuentras un cajero nuestro cerca.

Anunciamos este cambio en las condiciones de retiro de efectivo recientemente, lo que nos convierte en términos prácticos en el banco con la red de cajeros más grande de México, pero sobre todo refrenda nuestra visión de negocio: si no podemos generar valor a tu dinero, no deberíamos estar obteniendo una ganancia.

En palabras de Brett King, pensador influyente en el mundo de la banca digital: “La banca 4.0 se trata de ofrecer una experiencia centrada en el cliente, donde la tecnología no solo simplifica, sino que también enriquece las interacciones financieras”.

Se trata de brindar información con transparencia y claridad para que puedas tomar las decisiones que más te convengan, que puedas comparar y decidir cuáles son las herramientas más adecuadas para que tu dinero te permita resolver tus necesidades, cumplir tus metas o decidir si es momento de elegir otro banco que pueda adaptarse con agilidad a ellas.

Crear un ecosistema digital donde estén conectados cada vez más servicios y soluciones es nuestro reto y lo asumimos con el compromiso de hacerlo sin que te sorprendan cobros y comisiones en el camino. En Bankaool escuchamos tus necesidades y buscamos la manera de resolverlas con innovación, se trata de adaptarnos al usuario, no de orillarlo a que se resigne porque no queda una mejor opción.

El cambio de la comisión 0% no es una promoción temporal, es un ajuste resultado de una revisión justa que quiere cambiar la relación que tienes con tu banco. Si no puedes confiar en quien cuida tu dinero, no puedes tomar el control de tus finanzas ni sumar a que cada vez más mexicanos participen de las ventajas del sistema financiero formal.

Seguiremos trabajando en ampliar esta nueva cultura de servicio para que la experiencia de manejar tu dinero sea libre de fricciones y libre de engaños.

Te damos la bienvenida a la revolución.