El valor de la conexión en la función financiera con la operación

Socio de Asesoría en Transformación Financiera y director de Asesoría en Transformación Financiera de KPMG México, respectivamente.

La integración de la función financiera con las prácticas operativas tiene el potencial de transformar la experiencia del cliente, incrementar la confianza y propiciar la creación de valor.

Como resultado de la encuesta Value of Connection. The integration of finance and operations transforms customer experiences, builds trust and accelerates value creation de KPMG International, aplicada a más de mil 300 líderes financieros y operativos en el mundo, observamos que los objetivos de las compañías del sector no suelen estar alineados en su totalidad, debido a que las funciones acostumbran a trabajar por separado.

Lo anterior, genera imprecisiones en la toma de decisiones al momento de asignar recursos. Además, implica obstáculos para la gestión de riesgos e impide identificar oportunidades de crecimiento.

Por el contrario, cuando las prácticas financiera y operativa logran desenvolverse de forma coordinada pueden obtener algunos beneficios:

1. Conexión directa en los sistemas de gestión

De los líderes financieros encuestados, solo cuatro de cada diez mencionan estar satisfechos con la manera en la que se toman decisiones basadas en datos en tiempo real. Tener una conexión directa entre los sistemas de información utilizados por las diferentes funciones, no solamente ayudará a obtener información de manera oportuna, también evitará inconsistencias y mejorará la toma de decisiones.

2. Alineación de los objetivos de negocio con indicadores clave de desempeño (KPI)

No alinear los objetivos de negocio con los KPI provoca reportes duplicados o inconsistentes. Algo que se puede observar en múltiples casos es que se generan reportes similares o con información no homologada. Tener reportes centralizados evitará retrabajos y ayudará a las diferentes prácticas a alinear sus objetivos con los KPI adecuados.

3. Transformación de las organizaciones

En la encuesta antes mencionada se señala que 85 por ciento de los líderes financieros quisiera llevar a cabo iniciativas de transformación en sus instituciones, pero no les es posible por falta de adopción o comunicación entre funciones. Homologar la estrategia y visión dentro de las diferentes áreas permitirá una mayor adopción de iniciativas de transformación.

4. Resiliencia ante el riesgo

La creciente preocupación por la mitigación de riesgos es una constante dentro de los resultados de la encuesta, en la cual se identifica una oportunidad en la integración de esfuerzos para reducirlos. Lograr una conexión entre la función financiera y la operación permitirá llevar a cabo una trazabilidad de los diferentes riesgos y una guía para su efectiva disminución.

5. Visión y desarrollo integral

La encuesta también revela una desconexión en cuanto a la visión tecnológica de las diferentes funciones en las empresas. En contraparte, lograr coordinación entre los diferentes equipos permitirá desarrollos integrales que aborden y resuelvan problemáticas u objetivos en conjunto y al interior de la compañía, en lugar de atacar problemáticas de manera aislada.

Conclusión

En resumen, contar con una organización conectada con su función financiera permitirá una mayor visibilidad sobre los datos y la información realmente relevante para la toma de decisiones, y, como consecuencia, habilitará una mejor adopción e integración, con el objetivo de alcanzar una transformación constante que ayude a las compañías mantenerse competitivas y resilientes ante los riesgos.

Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de quienes firman el artículo y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG México.

