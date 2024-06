Sr. Director

Esta es una carta que quiero dedicar a todos los mexicanos y mexicanas que votaron el domingo 2 de juniodel 2024. Fue una de las elecciones más importantes en la historia de México, en la cual se decidió el Congreso, la jefatura de gobierno de los estados, los alcaldes de cada delegación y la presidenta de México.

No estoy segura, pero sí convencida de que salió a votar más del 60% de la población mexicana. No estoy segura y tampoco voy a incriminar a nadie, pero voy a decir fuerte y claro que estas elecciones fueron un fraude. En las casillas especiales no había suficientes boletas para votar; en Madrid, París y Washington no dejaron votar a la gente; quemaron casillas por toda la República; hubo amenazas de bombas; 24 casillas no abrieron; había boletas que ya venían marcadas; gente escondiendo las boletas y anulando votos; 40 mil mexicanos no pudieron votar; mataron a gente y se “cayó” el sistema del INE.

¿Esto tú crees que fue justo y democrático?

Mucha gente dice: “Si no nos pasó nada con AMLO, no nos va a pasar nada con Claudia”. Sobre esta opinión tengo varias cosas que me gustaría compartir. 1. En el gobierno de AMLO, Morena no contaba con más o casi igual que el 50% en la Cámara baja (diputados) y en la Cámara alta (senadores). 2. Sí nos pasaron cosas; una cosa es no querer ver la realidad de lo que está sucediendo. Fue el sexenio con más homicidios en la historia de México: 95 homicidios diarios, 185 mil asesinatos, 50 mil desaparecidos, 54 millones de personas en la pobreza, desabasto de medicamentos, corrupción en megaobras y muchas cosas más.

El gobierno que nos está gobernando y nos va a gobernar es el mismo que le dio la espalda a Acapulco después de la gran tragedia que sufrieron por el huracán Otis.

¿O ya te olvidaste?

Si no me crees, investiga. Yo no te vengo a decir falacias como las que hemos escuchado estos últimos seis años. “No hay más violencia, hay más asesinatos”. Esta es una frase de AMLO; él se justificó diciendo que hay menos robos, menos secuestros y menos delitos del orden federal. También dijo que las bandas criminales se crearon durante las anteriores administraciones. Está bien, las bandas criminales se crearon durante las anteriores administraciones, pero igual se han creado nuevas en estesexenio. El mismo presidente AMLO se vio abrazando a la mamá del Chapo Guzmán, uno de los narcos más conocidos en México.

¿Realmente no te das cuenta? Vivimos en un narcoestado.

Últimamente he estado viendo los videos que circulan por las redes sociales sobre por qué la gente votó por Morena. Una de las respuestas más escuchadas por los jóvenes fue por las becas, por el dinero que el gobierno le daba a la gente de un nivel socioeconómico bajo cada mes. Esto, si lo piensas lógicamente, siempre fue un soborno. No estoy en contra de que le den dinero a la gente que realmente lo necesita, pero que una de las mayores causas por las que voten por Morena sea esa realmente es una tristeza.

Claudia Sheinbaum Pardo forma parte de la Alianza “Sigamos Haciendo Historia”, la cual conforman Morena y el Partido Verde. Uno de los eslóganes utilizados en el Partido Verde es “La 4T es verde”, la misma 4T que hizo el Tren Maya, que causó un ecocidio. Ha arrasado con unos 10 millones de árboles, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Las selvas húmedas en México, el ecosistema representativo del sureste mexicano, han perdido un 49% de su territorio y de lo que aún se conserva, el deterioro alcanza el 66% en las últimas décadas.

Este es el gobierno que nos dirige y nos dirigirá si no hacemos un cambio, si no tomamos acción como mexicanos. Ya no se trata de las clases sociales ni de los partidos, se trata de luchar por nuestro bello país que tiene tanto que ofrecer, pero que poco a poco el gobierno nos va arrebatando. Todos somos mexicanos, respiramos el mismo aire. Por favor, nos tenemos que levantar ante este fraude que acaba de ocurrir ante nuestros propios ojos. Solo no quieren verlo, no quieren aceptarlo. No dejemos a México solo, no dejemos que nos hundamos como sociedad.

Si tú, que estás leyendo esto, crees que no puedes hacer nada, te tengo una noticia:

¡Sí puedes! Comparte videos, comparte publicaciones, pasa la palabra, el mensaje, pero no te quedes de brazos cruzados, porque nosotros, los mexicanos, somos fuertes. No dejamos que nada ni nadie nos haga colapsar.