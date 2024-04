Se buscan humanos, la inteligencia artificial los necesita

El entusiasmo por el uso de la inteligencia artificial sigue creciendo cada día. No hay momento en el que no leas o escuches alguna noticia sobre un nuevo producto o servicio de AI diferente que promete ahora sí que usándolo dominarás tu mercado y tus competidores no tendrán ni idea de cómo lo lograste. Ya sea que se llame AI Generativa, AI Experta, AI Robótica o de Machine Learning entre otras, la Inteligencia Artificial ha venido a cambiar nuestras vidas. Viene en todas las marcas, sabores y colores. Hay suscripciones, principalmente, pero también hay código libre y plataformas cerradas o abiertas para que escojas lo que mejor te convenga. Y así enfrentas el primer dilema de este largo camino: ¿Qué IA necesito? ¿Qué IA me conviene más? Imagínate que te llamas Pepe y eres el director Comercial de un corporativo transnacional que se dedica a la producción y comercialización de artículos para el hogar. En la última junta de resultados de hace dos semanas, tu CEO amablemente te sugirió que buscaras una herramienta de Inteligencia Artificial para ahora si eliminar a la competencia y conquistar más mercado. El problema es que Pepe ha hecho toda su muy exitosa carrera en el modo analógico y fuera de usar sistemas CRM para gestionar a sus prospectos, clientes, leads, ventas y analíticos, no es alguien que tenga mucha experiencia en el mundo tecnológico y además no piensa que lo necesita. Pero el argumento más convincente de su jefe fue “Tenemos que usar IA antes de que la competencia lo empiece a usar y nos gane el market share”. Y en el fondo, el jefe tiene razón. Pero el gran dilema no es empezar a usarla sino contar con los skills o habilidades necesarias para empezar esta jornada. No todos contamos con esas habilidades. Pero no me refiero a saber usar prompts. ¿Cuáles son esas habilidades? Primero la curiosidad. Debes ser una persona curiosa para empezar esta larga jornada. Serán horas de búsquedas, pruebas y errores antes de que logres encontrar algo que te sirva. Y una vez que logres algo deberás tener la curiosidad suficiente para seguir buscando opciones y combinaciones. Otra habilidad importante será la paciencia, si no eres paciente te vas a desesperar muy rápido y dejarás esa tarea a alguien más. Seguramente ese alguien no tiene tu experiencia de campo ni tus vivencias. Lo cual afectará en la calidad de lo que obtengas. Otra habilidad blanda necesaria será la de trabajo en equipo, porque una vez que – por fin- encuentres una alternativa viable o te decidas por una opción sugerida por la IA vas a necesitar un equipo de trabajo para implementarla. Coordinar y comunicar a los miembros del equipo, así como influir en ellos para lograr los objetivos definidos serán nuevamente otros skills que tendrás que usar para implementar de forma exitosa lo que te hayas propuesto. Entonces, así como Pepe tuvo que enfrentar este reto de upskilling o desarrollo de habilidades suaves en el uso de tecnología, yo te invito a que evalúes cómo te encuentras en las más importantes para que empieces a trabajar sobre ellas al mismo tiempo que navegas en tu transición de la transformación digital de tu empresa o negocio.

Las IA no vienen a reemplazarnos, vienen a ayudarnos. Por eso decimos que la IA necesita humanos que la ayuden a desarrollarse y crecer. Se buscan humanos con mejores habilidades blandas… ¡La tecnología los necesita!