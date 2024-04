Haz que tu gente encuentre su propósito en tu empresa

En primer lugar quiero agradecer a EL FINANCIERO por brindarme este espacio y espero que sea la primera de muchas notas que pueda compartir con ustedes.

Llevó mas de la mitad de mi vida dedicándome al tema de la filantropía.

En estos 20 años, el cambio y la importancia que se le da a este tema dentro de las empresas ha sido enorme, recuerdo que al iniciar esta labor, normalmente quien llevaba esta área, solía ser la esposa del director o dueño de la empresa, hoy en cambio, es un área que cada vez tiene más importancia y que en muy poco tiempo les puedo garantizar que será igual de importante que el área legal o contable, así que si tú aún no tienes esta área pensada en tu empresa, espero que este artículo te pueda orientar para dar ese primer paso, porque de verdad si no lo has hecho, creo que ya vas tarde.

En la búsqueda de una vida plena y satisfactoria, encontrar propósito en el trabajo es fundamental. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el entorno laboral, por lo que es crucial que este nos brinde una sensación de realización y contribución. En este artículo, exploraremos cómo las empresas pueden incorporar la responsabilidad social como un enfoque clave para ayudar a sus empleados a encontrar ese propósito.

Más allá de buscar únicamente la maximización de beneficios, las empresas con un enfoque de RSE reconocen su papel como agentes de cambio y buscan equilibrar los intereses económicos con los sociales y ambientales.

Encontrar propósito en el trabajo implica sentir que nuestras acciones tienen un impacto significativo en el mundo que nos rodea. Las empresas comprometidas con la responsabilidad social proporcionan a sus empleados esa sensación al alinear sus objetivos profesionales con un propósito más amplio. Esto se logra a través de diversas iniciativas, como el voluntariado corporativo, los programas de impacto social y hasta la misma transparencia y códigos de ética dentro de una empresa.

Encontrar propósito en el trabajo va más allá de realizar tareas diarias. Se trata de sentir que nuestras acciones tienen un impacto positivo en la sociedad. Las empresas tienen un papel fundamental en este proceso, adoptando un enfoque de responsabilidad social que permita a sus empleados encontrar ese propósito tan deseado. Al hacerlo, no solo contribuyen al bienestar de sus colaboradores, sino que también generan un impacto positivo en la sociedad en general.

Conozco muy bien la mentalidad del empresario, y seguramente muchos de ustedes se pueden preguntar: y yo como director, ¿qué beneficios tengo?

Lo que les puedo asegurar es que si lo buscan por ese lado y generar un ganar ganar, les va a funcionar, van a tener menor rotación, más productividad, mucho mejor atracción de talento, ventajas competitivas, entre muchas otras cosas, hoy no solo los colaboradores, también los clientes cada vez buscan más como crear impacto a trabajar de sus acciones.

Recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de influir y transformar nuestro entorno laboral. ¡Encuentra tu propósito y sé parte del cambio!

*Presidente y fundador de Dr. Sonrisas desde hace 20 años, una asociación en la cual nos dedicamos a apoyar a niños con enfermedades crónicas y terminales con el objetivo de cambiar su dolor y sufrimiento por momentos de esperanza y alegría.