¿Lideras una empresa en crecimiento? No cometas estos errores

Daniel Marcos, CEO y cofundador de Growth Institute

Dejar una huella positiva en las personas no es fácil. Hoy, más que nunca, las empresas requieren de líderes que guíen a los demás, sobre todo en aquellas compañías que están en un proceso de crecimiento, pues es en este momento cuando se requiere de un individuo resiliente, con capacidad de salir avante de las adversidades, innovador, conocedor del mercado y empático.

Aunque hay cualidades de liderazgo que se pueden adquirir en la práctica, como escuchar al equipo de trabajo, saber motivar y dar el ejemplo; también es importante conocer cuáles son los principales errores que se cometen, cómo afectan el rendimiento de las compañías y, sobre todo, cómo evitarlos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que se dieron a conocer poco antes de la pandemia, la esperanza de vida de los negocios en promedio en México era de 7.8 años.

Como CEO y fundador de Growth Institute, te comparto una lista de los errores más comunes que los directivos deben tomar en cuenta para no afectar el futuro de la compañía. Y, en caso de que identifiquen alguno, corregirlo antes de que sea demasiado tarde.

1. Tener un sistema deficiente de toma de decisiones. Como líder de una empresa es importante ser rápido a la hora de corregir los problemas que surjan, porque retrasar esta resolución puede provocar que la situación se salga de control y perjudique a la empresa. Aunque la persona que tenga el control debe de tomarse su tiempo para analizar los pros y contras de la resolución, es importante ser ágil para no perder oportunidades.

2. No tener sistemas y procesos organizados. El orden de la agenda de trabajo es de las cosas más importantes para las cabezas de las compañías, porque ayuda a establecer objetivos, priorizar las tareas y asignarlas a los colaboradores de forma correcta. Pero si un directivo no cumple con este punto, puede alterar el esquema de labores, y se crea confusión e ineficiencia dentro del equipo, generando incumplimiento de las metas e inconformidad entre el talento.

3. No saber delegar responsabilidades. Uno de los principales errores que puede cometer un líder es creer que nadie hace el trabajo mejor que él, pero quien no sabe delegar, no se puede considerar un buen guía, y menos cuando la empresa está apenas consolidándose, pues hay un exceso de tareas. El directivo debe ser capaz de confiar en su equipo, de esta manera logra encomendar las tareas de alta responsabilidad a los colaboradores adecuados.

4. Falta de creatividad e innovación. Dos de las habilidades que más se valoran en los perfiles de los líderes en la actualidad son: creatividad e innovación, sobre todo en tiempos de adversidades, pues esto significa que serán capaces de adaptarse a las circunstancias, improvisar y reinventarse si así lo requiere la situación. En medio de un contexto caracterizado por la competitividad, contar con estas características puede hacerte sobresalir del resto.

5. No hacer retroalimentaciones a sus colaboradores. La comunicación entre un líder y su equipo de trabajo es una pieza fundamental para tener un buen ambiente laboral y, sobre todo, estimular mejoras en el desempeño de los colaboradores. De lo contrario, la falta de comentarios puede emitir un mensaje de indiferencia y provoca apatía en el entorno. Hablar constantemente con los integrantes para reconocer su labor cuando está bien, o advertirlos si algo está fallando, puede hacer una diferencia abismal.

Si eres el líder de una empresa emergente, es importante que reflexiones sobre las herramientas que estás adquiriendo para poder afrontar los retos que implica liderar una empresa. Buscar la ayuda adecuada de expertos en distintas áreas de tu compañía siempre marcará la diferencia para que puedas aprender a ser el líder que tu empresa necesita.