El marketing online y offline en el mercado del retail

En el vertiginoso mundo de la mercadotecnia, la combinación de tácticas online y offline en un enfoque omnicanal se ha vuelto crucial para que los comercios se posicionen en el mercado con una presencia consistente y atractiva. Es la clave para lograr una experiencia de marca atractiva. La clientela espera un recorrido claro y fácil, en el que la comunicación se produzca de forma constante en todos los canales, ofreciendo una experiencia de marca coherente y atractiva para los consumidores.

El nuevo modelo del e-commerce es justamente esta mezcla, online y offline, que hoy conocemos como Unified Commerce que, en los mismos centros comerciales, en línea o en sus sitios web, los comercios colocan en sus escaparates información sobre productos y servicios utilizando código QR, la aplicación o los servicios basados en la ubicación. Asimismo, los clientes inician sesión en las tiendas en línea o filtran productos y servicios por internet para posteriormente realizar pedidos y pagar facturas.

La forma de atraer a los clientes ha dado un vuelco de 180 grados. Ahora entendemos que el cliente tiene necesidades, gustos, deseos por adquirir productos. Por ello, es fundamental conocer detalladamente al consumidor objetivo, ya que, al saber sobre el comportamiento e incentivos de compra de estos consumidores, ayudará a dirigir las estrategias de marketing y determinar qué canales serán más efectivos para llegar a ellos. Al familiarizarse con el público objetivo, se pueden adaptar los mensajes y elegir los canales más relevantes para comunicarse, ya sea online y offline. Este es sin duda el primer paso en cualquier estrategia.

Los compradores verifican y experimentan el consumo offline. Este modelo no solo puede satisfacer las necesidades individuales de los clientes, sino también ayudar a las empresas a difundir información sobre productos y servicios de manera más rápida, amplia y extensa.

A nivel global, el tamaño del Unified Commerce podría alcanzar un valor de USD $519,392.99 millones para 2027. En México, los consumidores de comercio electrónico día a día se incrementan. 7 de cada 10 realizan pagos o compras por internet al menos una vez al mes (PayPal); el 97 % de los mexicanos involucran al internet en alguna parte del proceso de compra, incluso para compras físicas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online. Por su parte, Statista considera que el 40% de compradores online mexicanos se inspiran en las redes sociales antes de realizar una compra.

Concebir las características de este nuevo consumidor es primordial para diseñar una estrategia que impacte en todos los canales. Los consumidores de hoy se distinguen por estar más informados, permanentemente conectados y que pueden dejar de ser leales a la marca, si no cumplen con sus expectativas. Es importante entender que actualmente fidelizar a un cliente no es garantía de que aceptará algo, aunque sea amante de un producto o marca en particular. Entender este tipo de situaciones favorece en el desarrollo de estrategias de comunicación, que deben ser capaces de atraer al consumidor en cualquiera de estos momentos.

La composición del marketing offline y online requiere una alineación de los canales de comunicación, para garantizar que el mensaje sea coherente en todos los puntos de contacto, como medios impresos, anuncios de televisión, redes sociales, email marketing y el sitio web. Diseñar elementos visuales y mensajes clave coherentes en todos los canales para ofrecer una experiencia de marca perfecta y sin fisuras.

La recopilación de datos es decisiva para comprender cómo los clientes interactúan con su marca a través de diferentes canales. Es recomendable usar herramientas analíticas para obtener información sobre su comportamiento de consumo, la influencia de compra y la eficacia de sus estrategias de marketing. Este análisis de datos permite ajustar y optimizar las estrategias, asegurando una experiencia más personalizada y relevante para los consumidores, por lo que debe contar con estrategias de captación, encantamiento, fidelización y mantenimiento.

Contar con una data sólida que debe partir de la información básica de los clientes como nombre completo, edad, domicilio, que adquirió en el comercio, dónde trabaja, cargo, estado civil, teléfono, correo electrónico, red social, entre otros. Implementar una estrategia impactante de nada sirve, si no se tienen los datos básicos de quiénes son los clientes.

Principales factores de crecimiento del e-commerce El mercado global del e-commerce experimenta un crecimiento sostenido debido a factores como el aumento en la penetración de Internet, incremento en la adopción de tecnología móvil y teléfonos inteligentes, redes sociales y marketing de influencers. Sin embargo, la preocupación de confianza y seguridad, así como los desafíos de logística e infraestructura aún son temas por resolver y que han obstaculizado el crecimiento del mercado hasta cierto punto.

Además, el avance de la tecnología, especialmente en términos de dispositivos móviles y conectividad a Internet, ha desempeñado un papel crucial al brindar oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado del comercio electrónico.