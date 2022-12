De la conveniencia de adelantar el destape

En una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador —esta semana—, sobre la que no se puso la suficiente atención, podría haber claves y luces de la sucesión 2024 que es pertinente comentar. Dijo:

“…Salga quien salga. En la encuesta. Se tiene que apoyar. Sí, porque no es la persona. No es el candidato, la candidata. Es el proyecto. Quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones. Porque la gente no está sólo por los candidatos. La gente está por el proyecto. Reglas claras. Que sea el pueblo el que decida. De una vez, que se haga la encuesta”.

Si la lectura de estas líneas se hace de abajo hacia arriba, en las que pide que de una vez se lleve a cabo la encuesta, parece evidente que estaría buscando aprovechar la situación que tiene a su favor, ratificada en la marcha por su cuarto año de gobierno y la posición que mantienen ahora sus llamadas corcholatas. Implicaría acelerar más el proceso destapando a su candidato “oficial”. Quizás hasta harían campaña juntos. El sucesor(a) se prepararía mejor y aprovecharía todas las ventajas comparativas y competitivas frente a los demás.

Tomadas desde el principio, sus palabras significarían:

1).- Que el nombre del ganador saldrá necesariamente del grupo que decida inscribirse para el levantamiento de la encuesta (“salga quien salga…se tiene que apoyar”); que todos tendrán que aceptar y respetar una serie de reglas que no se han visto ni aplicado en el sistema político mexicano: sumar a favor del ganador, la fuerza, grupos, intereses, redes de poder, de todos los aspirantes. En esa línea, no sería impensable que, en caso de repetir Morena, en el próximo gobierno muchos de los actuales altos funcionarios seguirán en los cargos que ahora tienen o que se hicieran sólo algunos cambios.

2).- Con ese esquema, que incuestionablemente está muy bien concebido, el presidente estaría poniendo en perspectiva lo que más le interesa (“Es el proyecto…la gente está por el proyecto”), es decir, la continuidad de lo que está haciendo, aun cuando él haya dejado el cargo. Para eso, será también de crucial importancia la composición de la próxima Legislatura del Congreso de la Unión.

La cristalización de esa estrategia, que nadie le podría objetar ahora, ni siquiera la aletargada oposición, podría derivar en el indeseable poder tras el trono, en caso extremo, o circunscribirse a la institucionalización del Proyecto de Nación sobre el cual AMLO llegó al poder y que busca fortalecer.

Para cubrir el estado de orfandad política en el que apunta a quedar México con el relevo, puesto que nadie que pueda sucederlo reúne sus cualidades, se ha referido incluso a quien podría optar por la autoexclusión, susceptible de dificultar sus propósitos, señalando que, “…quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones”.

En esas 66 palabras pronunciadas por el titular del Poder Ejecutivo, podría estar la respuesta a la profunda preocupación que resulta de saber que, justo dentro de dos años, México tendrá un nuevo presidente o presidenta sin la habilidad, carisma, cariño y popularidad de las que él goza.

Lo que estaría haciendo Andrés Manuel López Obrador con su jugada de genuino ajedrecista y máximo estratega, es reafirmar el control de su sucesión sobre la base de “todos para uno…”, dar continuidad a su idea de país y alcanzar el codiciado lugar en la historia por el que siempre ha luchado.

Sotto Voce.– Sorprende positivamente que se haya cumplido el pronóstico de la Secretaría de Hacienda sobre el crecimiento de la economía de casi 3.0 por ciento para 2022. Es producto de la experiencia, disciplina y responsabilidad de su titular, doctor Rogelio Ramírez de la O, y la magnífica coordinación con su subsecretario, Gabriel Yorio…Las variables de la fórmula de los partidos de oposición para competir por la Presidencia, podrían alterarse radicalmente si se concreta la “Gira de la Reconciliación” con Ricardo Monreal y Santiago Creel en dupla… Oaxaca y los oaxaqueños, se liberan de la asfixia y comienzan a respirar con la salida de Alejandro Murat, familia y amigos.