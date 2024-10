Mazzucato, una economista innovadora

El pasado lunes 7 de octubre, la Facultad de Economía invitó a Mariana Mazzucato, economista italoestadounidense, que ha revolucionado el pensamiento económico en la última década por sus propuestas sobre el papel del Estado en la economía y su visión sobre la innovación. Es profesora en Economía de Innovación y Valor Público y directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en la University College de Londres y el RM Phillips Chair en Economía de Innovación en la Universidad de Sussex.

La plática impartida en el Auditorio Alfonso Caso, la realizó después de haber conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Recordó a un auditorio enardecido que ella había venido a México primero como una estudiante de intercambio; sin embargo, el programa de intercambio no lo había encontrado interesante y decidió inscribirse en la Facultad de Economía, donde aprendió Economía Política y esto le sirvió para cambiar su interpretación sobre la economía, así como sobre el papel del Estado en la economía y su visión sobre la innovación.

En una disertación que se prolongó por dos horas, planteó por sus propuestas sobre el rol del Estado en la economía y su visión sobre la innovación. Algunos de los puntos clave que planteó son los siguientes:

1. El papel proactivo del Estado: Mazzucato argumenta que el Estado no solo debe ser un regulador o facilitador, sino que puede y debe ser un actor central en la creación de valor. En su libro El Estado Emprendedor (The Entrepreneurial State), expone cómo muchas innovaciones clave, como el internet, GPS o la biotecnología, fueron el resultado de inversiones estatales. Según ella, el sector público tiene la capacidad de asumir riesgos que el sector privado no asumiría.

2. La creación de valor frente a la extracción de valor: En su libro El Valor de Todo (The Value of Everything), Mazzucato diferencia entre actividades que crean valor (por ejemplo, la innovación y la inversión en ciencia y tecnología) y actividades que extraen valor (como ciertas prácticas financieras especulativas). Plantea que se ha desviado la atención hacia la valorización de actividades que en realidad no contribuyen al crecimiento sostenible de la economía.

3. Misión orientada a la innovación: Mazzucato propone una política de innovación basada en misiones públicas, en las que el Estado pueda movilizar a diferentes actores en torno a objetivos comunes, como combatir el cambio climático o desarrollar tecnologías sostenibles. Esta idea se basa en los éxitos históricos de programas como la llegada a la Luna o avances en salud pública, donde la colaboración público-privada fue clave.

4. Reformas en la gobernanza económica: También critica las políticas de austeridad que reducen el gasto público, argumentando que esto limita el potencial innovador y el desarrollo económico de los países. Defiende un enfoque más expansivo y orientado al futuro en el que los gobiernos no solo inviertan en infraestructuras, sino también en áreas como la salud, la educación y la tecnología.

En resumen, Mazzucato abogó por un modelo económico en el que el Estado juegue un rol crucial en la innovación y creación de valor, y donde se distinga claramente entre las actividades que realmente generan valor económico y aquellas que simplemente lo extraen.