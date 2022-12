El gélido cierre de 2022

Después de tres años la pandemia del COVID se mantiene. los infectados a nivel mundial alcanzaron los 655 millones y los fallecidos alcanzan casi los 7 millones de acuerdo con el recuento que hace la Universidad John Hopkins, esto muestra la persistencia de esta pandemia, a pesar de los esfuerzos a nivel global por contenerla.

A la pandemia se suma la llegada de un crudo invierno que está afectando de manera especial a los Estados Unidos, pero que ha tenido efectos negativos sobre el norte del país y mantiene con temperaturas bajas al centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su comunicado de este martes 27, alertó que persistirá el “ambiente de frío a muy frío” con temperaturas -15 a -10 grados Celsius con heladas en zonas montañosas en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León; de -10 a -5 grados en San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Previendo heladas en algunas heladas en algunas alcaldías de la CDMX. A lo anterior se suman pronósticos de lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. En esas zonas del sur y sureste se prevén vientos de hasta 80 kilómetros por hora y las olas podrían alcanzar hasta cuatro metros. En el caso de Oaxaca, al menos cinco comunidades han sufrido la interrupción del servicio eléctrico debido a las ráfagas y las autoridades locales han informado que trabajan con personal de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio.

Al cierre del año las perspectivas económicas es que el crecimiento de la economía se mantenga en alrededor de 3 por ciento, con lo cual estamos en una situación menos frágil, ya que no regresamos al estancamiento. Todo esto ha alentado por los flujos de inversión extranjera que han llegado a nuestro país, derivado de la nueva política de nearshoring de los Estados Unidos, esto se vio reforzado por las remesas que han mantenido su vitalidad en los tres años de pandemia. Desafortunadamente la inflación ha alcanzado niveles superiores a los esperados, que ha llevado a un alza en las tasas de interés, lo que ha provocado una reducción en las expectativas de los consumidores, el financiamiento se ha encarecido y esto ha conllevado a una situación inmobiliaria inestable y ha planteado la necesidad de repensar la expansión de los espacios para oficina. Estamos ante un cambio de paradigma urbano, en donde tendremos que repensar su desarrollo.

Otro paradigma que surge de tres años de pandemia es en el mundo del trabajo, la informalidad laboral sigue dominando: seis de cada 10 empleos en México son informales, ya que no cuentan con seguridad social ni prestaciones. En promedio, una persona con un empleo informal en México gana 5,642 pesos, mientras que una persona en un empleo formal gana 10,717 pesos. Una brecha de 47%: por cada 100 pesos que paga un empleo formal en promedio, uno informal paga 53 pesos. Esto se hace mas sensible si se hace una comparación de genero ya que la mujer gana aún menos ya sea sector formal o informal.

En esta perspectiva la pandemia y sus secuelas están dejando un mercado laboral más fragmentado, por la informalidad y por las diferencias de genero. De esta forma el país no ha podido salir al frente de esta situación, el 60 por ciento del mercado es informal y no se ve resolución a este problema. Es decir, no se ha dado una debacle en términos del crecimiento, pero si se ha continuado fragmentando la sociedad mexicana, ya que no sólo en las ciudades se ha elevado la informalidad, sino que en el sector agropecuario esta situación es aún mayor. En esta perspectiva en el mercado laboral es en donde más marcados están las diferencias y es en donde se define el futuro de la nación.

Cerramos el año nuevamente con la falta de una institucionalidad que cierre las brechas que enfrenta la sociedad mexicana, es el que se abren para afrontar el futuro, la construcción de una sociedad más igualitaria en todos los ámbitos. Requerimos repensarnos como sociedad, para dar respuesta a los grandes desequilibrios que hemos construido a través de la historia.