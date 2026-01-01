Durante 2 años, el negocio inmobiliario se ha visto inmerso en una recuperación atípica, marcada por el efecto generado en el lapso 2019-2024.

Este punto de quiebre ha sido estratégico para segmentos como el industrial y logístico, impactados por el nearshoring y la crisis arancelaria, así como para el turismo inmobiliario que alentó con un impulso no visto antes a destinos como Cancún-Riviera Maya, Riviera Nayarit y Los Cabos.

En esta fase de recuperación destaca el dinamismo selectivo del retail, que logró en el año que recién terminó integrar al mercado 19 centros comerciales.

Una evolución marcada por la conclusión de proyectos atrasados, el desarrollo de nuevos mercados, ampliaciones, renovaciones y nuevos formatos.

Otro segmento que lleva años buscando la recuperación es el mercado inmobiliario corporativo, que encuentra en Ciudad de México (CDMX) el mejor ejemplo, si se considera que es aquí donde sucede 85% de las transacciones que se realizan en el país.

Por ello, con un portafolio de 7.4 millones de m2 clase A es el más grande de América Latina y ha logrado concentrar gran parte de su actividad en corredores como Polanco y Reforma, con miras a alcanzar en 2 años el nivel de absorción histórico de 580 mil m2 de 2018.

Cuando eso suceda, los pronósticos de quienes siguen el mercado de oficinas, pudiera ser que ante una menor oferta, los precios suban y animen a que desarrolladores e inversionistas decidan apostar por un nuevo ciclo de expansión.

Todas son pinceladas que nutren a un mercado que en sus distintos nichos ha logrado ajustar estrategias, definir nuevos caminos y desde luego recordar una lógica base de que se trata de un negocio de largo plazo.

Aun así, el año que inicia está llamado a ser un período de grandes oportunidades ya que además de la inercia que seguirán los distintos mercados, la celebración del Mundial FIFA atraerá miradas no sólo centradas en los días del campeonato.

Para muchos el marketing generado alrededor de, abriría nuevas oportunidades para una fase distinta de inversiones, tal y como ha sido la irrupción de las grandes marcas del mercado de lujo en desarrollos de branded residences.

Recordamos lo que ha motivado que Thompson, Banyan Tree, Armani Residences, Náutica, The Ritz-Carlton, St- Regis, Aman, Waldorf Astoria y W, apuesten en los destinos ganadores de playa, pero también en mercados con potencial como CDMX y San Miguel de Allende.

Desde luego, que la proximidad con que se ajuste la lente para observar la evolución de cada mercado, ayuda a entender su lógica, actual status, la participación de quienes ven oportunidades y quienes se retiran ante los desafíos que demanda una industria que cada día sofistica su evolución.

Desde este espacio, seguiremos buscando los enfoques para contar las historias y sumar con las estrategias de quienes aportan y nutren al mercado.

Bienvenido sea 2026.