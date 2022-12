Main retail streets

Durante años, las calles más cotizadas en el retail del mundo han sido motivo de expectación. Las primeras posiciones en el Top 10 suelen ubicarse en Nueva York, Londres, Hong Kong y otras ciudades europeas. Sin embargo, la pandemia ha hecho lo propio en el mercado de lujo establecido en ubicaciones privilegiadas, debido a factores como la incertidumbre económica, los cierres de comunidades, restricciones en los viajes, limitaciones en las cadenas de suministro y otros que dañaron al comercio minorista físico, independiente a los esfuerzos generados en este tiempo en otros canales como el online. De esta manera, el apocalipsis minorista ha sido sustituido por una ola omnicanal donde las marcas buscan resolver los requerimientos de un comprador que aspira a nuevos niveles de respuesta e interacción de las marcas. Por todo esto, el reporte Main Streets Across The World emitido por Cushman & Wakefield se convierte en una pieza vital en estos días en que el mundo del retail continúa redefiniendo las nuevas reglas del juego. En él se incluye un ranking, donde las primeras posiciones son ocupadas por Upper 5th Avenue en Nueva York, Tsim Sha Tsui de China, Via Montenapoleone de Milán, New Bond Street de Londres y Champs Elysées de Paris. Como podrá observarse, la calle Ginza quedó hasta la sexta posición y no sólo eso. En el ranking pre COVID, Tsim Sha Tsui de China ocupaba el primer lugar, seguido por Upper 5th Avenue, New Bond Street, Champs Elysées y Via Montenapoleone. Algunas de las razones complementarias que modificaron los cambios en el ranking se relacionan como por ejemplo con otros factores de tipo macroeconómico.

Pese a ello, estas avenidas mostraron resiliencia aunque con matices regionales y de mercado, hecho que se refleja en la recuperación de los precios. No es un tema menor, si se considera que en Upper 5th Avenue se experimentó en este período un aumento de 14% en los $2,000 dólares que se paga por cada m2 de arrendamiento mensual. El estudio resalta que además de la resiliencia en la avenida tradicional estadounidense, influyó la fortaleza del dólar estadounidense.

Aún así, es evidente el ajuste acentuado que experimentó la avenida Tsim Sha Tsui de China que el bajar 1 sitio en el ranking representó además una caída de 41% en los valores de arrendamiento, que actualmente se ubican en $1,436 dólares por m2 de renta mensual. Es relevante observar que pese a los cambios, la clasificación general del Top 10 no mostró cambios representativos y esto es signo inequívoco de la resiliencia del segmento de lujo en el retail. Este resultado es producto también de la demanda acumulada que indujeron la pandemia y las tasas altas de ahorro personal, que en el reporte señalan como razón del impulso en los patrones de compra a niveles más altos de lo que se esperaba.

En consecuencia, la tasa y alcance de la recuperación de las ventas minoristas cambiaron drásticamente en cada región. Mientras al cierre del segundo trimestre del año en los mercados de Asia Pacífico, las ventas minoristas están más altas que al inicio de la pandemia. Es el caso de India, Australia y Corea del Sur que lideran con niveles de 43%, 23% y 15% de incrementos. Este factor experimentó un incremento de 33% en las ventas minoristas de la región Américas, alentado por el efecto del plan de apoyo de estímulo efectivo en los hogares, de tal razón que las ventas se elevaron. Para México, la historia no tuvo el mismo efecto, dado que en el análisis las ventas registradas aún están por debajo de 2019, y en Brasil la tasa de crecimiento anual es la más baja con 2.3% en lo que va del año. Estos niveles son resultado de la problemática para contener el virus, los menores estímulos económicos a los hogares y las lentas recuperaciones en sus economías. No obstante, los desafíos de los consumidores hicieron lo propio en una menor visita a las tiendas físicas y el crecimiento de las compras en línea, dinámica de la que aún se duda sobre la continuidad en su ritmo de crecimiento. Por ende, la caída en la aceleración experimentada en el período ha generado que cadenas minoristas que sólo operan en línea reduzcan su plantilla laboral y el apetito por incrementar su espacio de almacenamiento. Todo es consecuencia de que los bloqueos y restricciones no afectaron el apetito de los compradores por adquirir productos en tiendas físicas. Esto es para el mercado mexicano una buena noticia y oportunidad para la integración de experiencias.

