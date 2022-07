Empiezan ajustes en el mundo por la insostenible deuda y déficits públicos

Economista

Milán, Italia. – Esta ciudad es la segunda más grande en Italia después de Roma y es considerada la capital financiera e industria de este importante país. Además, es reconocida por ser una capital de la moda. Solo esta zona produce cerca del 10 por ciento del PIB italiano.

Aquí, al igual que en el resto de Europa y de gran parte de nuestro planeta, se sufre de muy altas temperaturas en este verano, con lo que se están rompiendo récords de calor, debido al calentamiento del planeta. Por ejemplo, hoy llegó a registrar 40 C° en algunas partes de la ciudad y ya hay recortes de agua en las ciudades, en diversas partes de Italia se tienen incendios en los bosques y se busca a los responsables para obligarlos a que dejen de contaminar el planeta y a emitir contaminantes como el CO2. Preocupa que China y otros países sigan con sus políticas de contaminación y que otros estén destruyendo selvas y bosques, como es el caso de Brasil en el Amazonas y México en la selva de Yucatán.

Este país, en el cual están las raíces de la llamada cultura occidental, está inmersa en una grave crisis política que está muy relacionada con su crisis económica. El primer ministro Mario Draghi, quien fue el presidente del Banco Central Europeo y es un reconocido financiero, presentó su renuncia que en un principio no fue aceptada, pero que en días pasados volvió a presentar, por lo que se convocará a elecciones a mediados de septiembre.

El país está registrando una inflación de 8.0 por ciento anual y se espera que siga incrementándose; el PIB cayó -9.0 por ciento en el 2020 y aunque tuvo un crecimiento del 6.6 por ciento el año pasado, ya vuelve a mostrar un estancamiento en el primer trimestre de este año. Por otra parte, la deuda llegó al 150 por ciento del PIB y el déficit fiscal es el 7.2 por ciento del PIB, siendo el Gasto Público un componente de la economía, ya que es el 55 por ciento del PIB. Ante estos datos, los participantes en los mercados están teniendo renuencia para seguir adquiriendo deuda pública de este país, lo cual, aunque está en euros, su tasa de interés ya muestra una diferencia respecto a la que paga la deuda de Alemania. Hay que recordar que los bancos italianos tuvieron que ser rescatados hace una década y se teme que puede volver a suceder lo mismo en los próximos meses.

Ante esta situación el primer ministro pidió un voto de confianza a la coalición de partidos que lo llevó al poder, lo cual no obtuvo, por lo que presentó su renuncia y continuará en su puesto hasta que en septiembre se elija al nuevo titular. Dependiendo de quién sea electo, se puede detener el programa de ajuste y existe el riesgo de que no llegué a aplicarse. Esto detendría los importantes apoyos financieros que le entregaría la Unión Europea, los cuales son cercanos a los 200 mil millones de euros. El partido que muestra un mejor resultado en las últimas encuestas para ganar las elecciones es el llamado “Hermanos de Italia”, que encabeza Georgia Meloni. Ella tiene muy poca experiencia en la administración pública y es considerada cercana a Putin de Rusia, no es claro su apoyo al proceso de integración de la Unión Europea y anunció una política para frenar la inmigración hacia su país.

Su triunfo vendría a sumarse al de diversos candidatos de corte populista, como ha sucedido en Colombia, Chile, Argentina, Turquía, Gran Bretaña e incluso Estados Unidos durante la administración de Trump y otros más que están en contra de medidas económicas de saneamiento financiero, así como de integración y cooperación comercial entre los países.

En los pasados años distintos gobiernos han enfrentado las crisis económicas con incrementos en sus déficits fiscales anuales, que en ocasiones han llegado a representar más de una décima parte del PIB anual. Esto ha provocado a que tengan hoy una deuda superior al 100 por ciento de su PIB, lo que está presionando a la inflación y es insostenible en un entorno de mayores tasas de interés. Las distintas medidas que los gobiernos están tomando para compensar y corregir sus desequilibrios no son bienvenidas por los electores en los distintos países y con frecuencia están dispuestos a apoyar a candidatos que prometen lo que no pueden cumplir. En la medida en que se pospongan las medidas correctas, el deterioro económico de los diversos países proseguirá, como sucede en el caso de Argentina.

Las elecciones para elegir al nuevo primer ministro en Italia en septiembre y del congreso en Estados Unidos a finales del año son determinantes para el futuro de Europa y del mundo.