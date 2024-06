City Express: la marca de los 100 millones de dólares

“Llevamos a Marriott de ser la tercera cadena hotelera en México al lugar número 1″, me dice Luis Barrios, uno de los emprendedores mexicanos más innovadores del sector.

Hace un par de meses cerró la venta de la marca y los manuales operativos de la cadena City Express, misma que creó hace 20 años. “Llegamos a revolucionar en un segmento que no estaba desarrollado en el país como el del viajero de negocios”, recuerda Barrios, quien creó cinco submarcas desde City Express, suma 153 hoteles en el país y en el exterior, con un total de 17 mil 500 cuartos.

La operación que cerraron con la cadena global de Marriott fue por 100 millones de dólares para el uso de la marca (ahora son propiedades City Express by Marriott) y los manuales de operación y reservas.

“Nosotros seguimos teniendo la propiedad de 110 hoteles y los restantes, 43 franquiciados, y desarrollando negocios integrales en este sector”, me explica quien ahora dirige la firma Norte 19 (las coordenadas de la CDMX).

Desde este nuevo corporativo, Barrios y su equipo de cuatro mil personas siguen administrando los 153 hoteles (real estate y operación) y también asesorando a inversionistas en la compra, conceptualización y manejo de nuevos hoteles. Ya están trabajando en cuatro proyectos, donde incluso ahora pueden recomendar el uso de otras franquicias hoteleras, así como el desarrollo de marcas propias.

La intención es, por un lado, crecer como una empresa de ‘ingeniería de marcas hoteleras’ y por el otro, buscar oportunidades en ese enorme mar azul que son los hoteles independientes en México (¿sabían que sólo 30% de los cuartos de hotel en el país son de alguna cadena?)

“Marriott no tenía la categoría de hoteles que creamos nosotros, por lo cual, la operación les servía para tener la gama completa y de paso, abrir la promoción de nuestros hoteles en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

Gracias a esta venta de marca, hoy 30 por ciento de los huéspedes son extranjeros (lo que mejora los ingresos) versus 18 por ciento antes de la llegada de Marriott.

Durante las dos décadas en el desarrollo del negocio, en City no solo encontraron el expertise en el tipo de hotel de fácil operación y costos, sino que crearon sus propios softwares. La empresa patentó dos plataformas -una de reservas y otra de gestión- que ya se venden a otras cadenas de hoteles como Grupo Posadas o los Camino Real. “Incluso F2Go, la de ventas ya es el software oficial de todos los hoteles City Express by Marriott”, explica Barrios, que como ingeniero electrónico siempre ha tenido un particular interés por mejorar los estándares de calidad en este tema.