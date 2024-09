El ‘dream team’ energético

El sector energético va en serio en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Basta medir el perfil técnico de aquellos que encabezarán al sector durante el siguiente sexenio, iniciando por la Secretaría de Energía (Sener) con Luz Elena González Escobar, economista por la UNAM, con una maestría en derecho y otra en urbanismo.

Ahí en la Sener también estará Jorge Islas Samperio, maestro en ingeniería energética por la UNAM y doctor en economía, quien ocupará la Subsecretaría de Planeación Energética, que será uno de los pilares fundamentales de la política pública en la materia durante la siguiente administración que está a un par de semanas de iniciar.

Recordemos que el sobresaliente investigador del Instituto de Energías Renovables (IER) fungió como uno de los principales enlaces del sector privado, academia y ciudadanía, en la campaña de su compañera de aula, Claudia Sheinbaum, en casi 50 mesas de trabajo para la elaboración del plan maestro de su gobierno para el sector energético.

Aquí, temas como la electromovilidad, generación limpia y eficiente, así como la eficiencia energética, integrarán la primera línea de proyectos que se impulsarán en el gobierno de la primera presidenta de México.

Por el lado de las empresas productivas del Estado, próximamente paraestatales, el nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex) trajo calma al sector, que estaba expectante a quién ocuparía una posición, que por tradición, se asignaba a personajes más cargados al lado político. Y es debido al alto nivel técnico del doctor en economía de la energía y también maestro en ingeniería energética, como Jorge Islas, que existe una alta expectativa sobre el plan que desarrollará para llevar a la petrolera nacional a ser la empresa energética que la exjefa de gobierno de la CDMX visualiza en su proyecto.

Por último y no menos importante, Emilia Calleja Alor enfrenta, al igual que Rodríguez Padilla, una alta expectativa, pues no solo será la primera directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que será la primera con una carrera al interior de la empresa, por lo cual conoce los retos operativos, financieros y laborales. Tendrá frente a sí, además, la misión de proveer energía de forma eficiente, a las empresas que no dejan de llegar a México por la fiebre del nearshoring.

En fin, todos ellos, el dream team del sector energético, son investigadores, ingenieros con doctorados, y personas de carrera, que tienen la oportunidad histórica de deslumbrar y demostrar que la soberanía energética que persigue la Cuarta Transformación, puede sustentarse con bases técnicas. Veremos.

Apuestan por las Pymes

Scotiabank, en colaboración con Visa y GNP, está organizando por sexto año consecutivo el evento PyME & Premium Talks. En esta edición, se prevé la participación de más de mil Pymes a nivel nacional en regiones clave como Querétaro, Mérida, Monterrey, CDMX y Guadalajara, desde el 11 de septiembre hasta el 2 de octubre.

Con ello, el banco de origen canadiense apoya a sus clientes Pyme y Premium mediante capacitaciones, conferencias y contenidos de alto valor dirigidos a empresarios mexicanos que buscan actualizarse y revitalizar sus negocios. Se dice que la base de la economía está en las Pymes, por lo cual apoyarlas debe ser prioritario.