Los nombramientos pendientes

El anuncio de la primera parte del gabinete de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue un éxito en términos del mensaje de certidumbre que se logró enviar a sectores tan clave como el de comercio, con Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía; y al diplomático, con un personaje de la talla de Juan Ramón de la Fuente.

Sin embargo, la lista aún está incompleta, con nombramientos muy importantes que traerán bajo el brazo pendientes de suma relevancia para el gobierno que iniciará en octubre próximo.

Por ejemplo, entre esos pendientes encontramos a la Secretaría de Gobernación, es decir, quien se dedique a mantener los lazos de la política interna del país. El pilar de la gobernabilidad de Sheinbaum, tendrá el compromiso gigante, sobre todo en lo que respecta a los enlaces legislativos que permitan empujar, con los menores contratiempos, las reformas por hacer, comenzando por la judicial.

La siguiente es la Secretaría de Energía, que tan importante fue en la primera parte de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo por los encontronazos con una parte del sector privados por la contrarreforma que terminó en cambios a la legislación secundaria, sino porque la política energética ha sido uno de sus estandartes más importantes de su narrativa.

Para el siguiente gobierno no será diferente. La energía, en el contexto de una creciente demanda ante la llegada de inversiones en el sector industrial con motivo del nearshoring, tiene prioridad. De ahí se desprenden también dos nombramientos estelares: los directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se anticipa que en el sexenio que sigue, la coordinación entre todos será mejor.

En este orden, también será relevante el anuncio que se haga en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que tendrá la misión de dar seguimiento y consolidar proyectos de gran envergadura económica como lo son la red de trenes de pasajeros, así como el Corredor Interoceánico, que tanto urge al comercio internacional, luego de la involuntaria cerrazón del Canal de Panamá.

Claro, no menos importantes están otros nombramientos pendientes como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, uno de los pendientes de la administración actual, y que fue un tema sensible y recurrente en las campañas políticas, aunque muchas veces capitalizado de forma deshonesta por la oposición al presidente. También urge saber quiénes van a Turismo, a la Secretaría del Trabajo, y a la Secretaría de Educación Pública, sector donde por cierto, Sheinbaum prometió cambios importantes.

Pero, ¿por qué Claudia Sheinbaum sólo anunció 6 miembros de un gabinete de 20?, no queda claro. Sin embargo, se sabe que no fue porque a estas alturas no tenga un equipo enteramente conformado, sino por la premura de comunicar estabilidad con experiencia.

COTEMAR, AL FRENTE

Grupo Cotemar recibió por parte del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), un reconocimiento por su compromiso mostrado para facilitar el acceso al crédito a sus colaboradores, al promover la prestación y cuidar de ellos, otorgándoles la oportunidad de acceder al crédito que ofrece esta institución.

Cabe destacar que, en favor de sus empleados, la compañía se afilió antes de que la ley lo estableciera como obligatorio en las empresas en 2012, acercándoles así el beneficio, con el objetivo de potenciar la economía personal y contribuir significativamente al bienestar familiar.

ENGIE, QUÉ ESCONDER

En relación con el lamentable incidente ocurrido el pasado 29 de junio de 2023 en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en el que Thalía “N” resultó lesionada, ENGIE México reiteró su solidaridad con la víctima y su familia, e informó que mantiene comunicación constante con las autoridades competentes con el propósito de esclarecer lo ocurrido.

En ese sentido, la empresa de origen francés se sumó al llamado que el presidente López Obrador hizo a las autoridades para aclarar lo ocurrido.