El efecto Iberdrola

El acuerdo de Iberdrola para venderle al Gobierno de México 13 plantas de generación eléctrica, una de ellas de fuentes renovables, no ha movido un centímetro la negociación que se está llevando a cabo con Washington por la controversia que se vive por el sector energético, comentaron fuentes.

Sin embargo, no pudo negarse que la noticia fue recibida con sorpresa entre la comunidad estadounidense, y a su vez, desde México quiso mostrarse como un ejemplo de que el gobierno de la #4T sí puede alcanzar acuerdos de gran nivel, aunque no está dispuesto a abrir la cartera para continuar aplicando su política de soberanía energética.

Y es que del lado de México se descarta que el Gobierno Federal quiera acallar a billetazos la controversia que persiste con sus socios comerciales, pues tan solo de las empresas estadounidenses que se han declarado afectadas por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, reclamarían el pago de 44 mil millones de dólares (según estimaciones que hizo el CCE hace unos meses), por lo que sería inimaginable que se pudiera asumir un compromiso de ese tamaño, y que asciende a casi la mitad de la deuda total de Pemex.

Aún así, la foto del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con Ignacio Galán, CEO de Iberdrola, tras anunciar en redes el acuerdo desde Palacio Nacional la semana pasada, causó eco en las respectivas oficinas comerciales de sus socios, y la onda seguramente rebotará pronto.

México crecerá, pero poco

Destacó esta semana el reporte de riesgo país de la francesa Allianz Trade, accionista de Solunion México, donde proyecta un crecimiento de 1% del PIB en este año, y de 1.5% anual entre 2024 y 2026, para lo cual afirma que es necesario llevar a cabo reformas que permitan acelerar el crecimiento económico, esto, pese a que reconoce solidez de las finanzas públicas, y reconoce la disciplina fiscal que ha guardado México ante los embates internacionales, como la inflación, por ejemplo.

El reporte también indica que la escasez de apoyo fiscal para consumidores y empresas entre 2020 y 2021 ha dejado cicatrices duraderas en forma de cierres permanentes de empresas y un mercado laboral de peor calidad.

Por último, señaló además que el crecimiento económico también se verá muy afectado por la inminente recesión técnica en los Estados Unidos, dados los fuertes vínculos comerciales y de inversión entre los dos países.

Limpieza en Cruz Azul

Este lunes Cooperativa La Cruz Azul celebró su Asamblea General Ordinaria en la Ciudad de México, donde trascendió que los 460 socios, de 472, votaron por excluir a José Alfredo Álvarez Cuevas, Mario Sánchez Álvarez, Eduardo Borrell Rodríguez y a Ramsés Dolores Anguiano, quienes anteriormente ocuparon cargos directivos o gerenciales en la sociedad.

En el caso de Alfredo Álvarez Cuevas, se le acusa de fabricar delitos en contra de aquellos cooperativistas que denunciaron los actos de corrupción de su hermano Guillermo “Billy” Álvarez.

Con la exclusión, el ex directivo pierde de manera definitiva todos sus derechos y prerrogativas como socio de la cooperativa y de las empresas afiliadas. Del mismo modo ocurre con los otros tres socios excluidos, entre quienes se encuentra un ex director financiero y jurídico y otro ex director jurídico. Con esto se cierra un negro capítulo en la historia de la institución.