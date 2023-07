En la década de los años 60, el sociólogo canadiense Marshall McLuhan acuñó el término “aldea global”, mediante el cual intentó describir la interconexión global que emergía en ese entonces, sobre todo como resultado de los avances en los medios de comunicación y la tecnología.

Ahora, en la tercera década del siglo XXI, nadie duda que el mundo está interconectado, sin embargo, la prestación de atención médica no, pues para nadie es un secreto que está excesivamente centralizada alrededor del hospital o clínica médica. Sin embargo, las necesidades de los pacientes se han transformado a nivel mundial y, por supuesto, ahora van más allá de las fronteras específicas de cada país.

Empero, no hay conexiones entre los centros de salud y/o entre las instalaciones y los pacientes, aunque uno pensaría que sí, sobre todo por la presencia de herramientas digitales. Podemos encontrar, incluso, hospitales modernos y bien equipados, pero en muchas ocasiones faltará la conexión entre el paciente, el hospital y el personal de salud.

Por lo regular, los sistemas de salud dependen mucho de las leyes y políticas locales, mientras que la propagación de enfermedades y sus tratamientos son universales, como lo vimos durante la pandemia de Covid-19. “Esto hace que la atención médica sea particularmente susceptible a la geopolítica”, subraya el doctor Joseph Saba, CEO de Axios International y autor del libro “A World Undivided: A Quest for Better Healthcare Beyond Geopolitics”,

El doctor Saba argumenta en su libro que, al globalizar la respuesta a las amenazas para la salud, se pueden evitar desastres, como lo sucedido durante la pandemia de Covid-19, que dejó alrededor de 20 millones de muertos en el mundo.

A la par, sugiere, es preciso abordar las necesidades siempre cambiantes de los pacientes, con el fin de enfrentar de mejor forma las crecientes enfermedades crónicas que requieren tratamiento a largo plazo y, en muchas ocasiones, a lo largo de la vida.

En su obra escrita, desde la perspectiva del doctor Saba argumenta que se deben realizar algunas acciones, como las siguientes:

Crear un sistema de atención médica que apoye a los pacientes durante toda su jornada de tratamiento, con el fin de lograr una mejor atención médica, lo cual incluye un diagnóstico temprano, soluciones de tratamiento asequibles y apoyo continuo para la adherencia al tratamiento, tanto dentro como fuera del entorno hospitalario.

Brindar una respuesta global a las necesidades globales. Esto es claro si se compara la respuesta global y unificada a la epidemia de VIH / SIDA en los años 80 -que ayudó a acelerar las políticas y soluciones para los pacientes- con el manejo caótico de la pandemia de Covid-19 -que como vimos fue poco articulada, además de tener graves consecuencias funestas a nivel económico y social-.

Conectar a los pacientes de forma óptima con los servicios de atención médica para, de esta manera, expandir el alcance del sistema de atención médica.

Unificar la atención y el tratamiento, puesto que ahora se brindan de manera fragmentada, lo que lleva a resultados médicos deficientes.

Dar seguimiento a los pacientes, por parte de médicos, hospitales y farmacias, porque muchas veces se pierde la jornada de atención y tratamiento de un paciente, sobre todo luego que salen del consultorio del médico.

Al lograr la conexión de los pacientes con un sistema de salud globalizado -y digitalizado-, es posible aumentar la calidad en la atención, lograr un mayor alcance y tener una mejor administración de la siguiente amenaza para la salud global.

Asimismo, dice, el valor de una atención más conectada e integral puede ser significativa y, de esta manera, puede tocar muchos más aspectos de las vidas de los pacientes.

Es importante mencionar que las ganancias por las ventas serán donadas para apoyar el tratamiento de pacientes necesitados en países de ingresos medios-bajos.

