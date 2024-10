¿Vale la Pena el Precio de la Delgadez?

Las dietas no son algo nuevo. En la última década, los consumidores han incrementado su gasto en el mercado de wellness, no solo enfocándose en productos para bajar de peso, sino también en salud, fitness, nutrición, apariencia, sueño y mindfulness. Sin embargo, en los últimos años, las medicinas para bajar de peso han creado una enorme demanda en el mercado.

Según estudios de McKinsey & Company, este mercado de 1.5 mil millones de dólares a nivel mundial está creciendo entre un cinco y un diez por ciento cada año. Aunque los números totales del mercado pueden variar dependiendo de los productos considerados, las soluciones y productos para bajar de peso siguen siendo de los más buscados por los consumidores, sobre todo por las mujeres. Investigaciones de The Economist indican que existe una correlación entre ingresos y peso a nivel poblacional en los países avanzados, pero solo en las mujeres. Esto significa que las mujeres delgadas tienden a ganar más, y hay más mujeres ricas que son delgadas. La realidad es que la brecha salarial es tan significativa que se puede considerar casi tan valioso bajar de peso como obtener educación adicional, basándose únicamente en los números de compensación económica total promedio.

Pero, ¿qué pasa con el body positivity? Esta tendencia, en la que influencers y artistas han alzado la voz para incluir cuerpos de distintos tamaños en diversos espacios, ha crecido y ha tenido efectos muy positivos. Lo vemos en industrias como la moda, donde las tiendas ahora ofrecen un rango mayor de tallas y se ha creado una oferta para poblaciones que antes estaban desatendidas. Sin embargo, una gran parte de ese discurso sigue relacionado con las dietas, y, viendo las estimaciones de crecimiento del mercado de wellness, esto no va a cambiar.

Quien ha estado a dieta alguna vez sabe que lograr el objetivo deseado no es tarea fácil; se necesita disciplina y, en muchos casos, sacrificios. Sin embargo, las soluciones médicas disponibles hoy en día han permitido que los usuarios alcancen esos resultados acortando o incluso eliminando el proceso del sacrificio. De hecho, celebridades que han promovido el body positivity ahora se han convertido en defensoras de estas drogas. La compañía danesa que creó la medicina para la diabetes más utilizada por las celebridades ha incrementado sus ganancias en más de un 51%, es decir, 12 mil millones de dólares solo desde enero de 2024 en ventas de estos medicamentos, convirtiéndose en el medicamento para la diabetes más vendido en el mundo.

¿Vale la pena el precio? Si, las mujeres flacas ganan más, pero eso no significa que no lo paguen de otra forma. El costo del estigma de la obesidad, la preocupación por la comida, las calorías, las dietas, las clases de ejercicio, los suplementos, etc. ¿Cuánto invertimos y cuánto ganamos?