Que suelten los tigres

Ya van varias semanas que Andrés Manuel López Obrador expresa su preocupación de un “golpe técnico”. Estos comentarios surgen en un momento en que también hay cuestionamientos sobre posible “injerencia” del Presidente y el gobierno federal a favor de Claudia Sheinbaum y las otras candidaturas de Morena y aliados.

Esta semana el Presidente fue mucho más agresivo: “No se podría anular ninguna elección porque no hay ningún motivo, pero, además -imagínense ustedes, toco madera- solo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre, o a muchos tigres”.

Usar la metáfora de soltar “muchos tigres” solo se puede interpretar como una amenaza de la posibilidad de violencia.

¿Soltarían los tigres si se llegase anular elecciones donde la ganadora es la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez? Seguramente no. Entonces el comentario de “soltar los tigres” solo se puede interpretar como una amenaza de usar la fuerza si Claudia Sheinbaum no es la siguiente Presidenta de México.

Si le adicionamos los otros comentarios que hizo el Presidente esta semana donde, aseguró que “ni un paso atrás” con sus “mañaneras” a pesar de las continuas sanciones del INE por sus comentarios. El acusó a los conservadores y al INE de callarlo y solo permitir que hable “la mafia del poder”.

En resumen, esta semana no solo cuestionó la autoridad electoral por las merecidas sanciones que le han impuesto en las últimas semanas, por sus comentarios en las conferencias mañaneras, pero también amenazó de que podría haber violencia si anulan o pierden sus candidatos las elecciones.

Más allá de la discusión detrás de lo que significa el término “golpe técnico”, lo preocupante de los comentarios de López Obrador es la amenaza de una crisis constitucional porqué el parece que ya ha decidido que no aceptaría los resultados electorales que no favorezcan a Morena. La gran interrogante es si este “rechazo” a resultados no favorables solo aplicaría en el caso de que perdiera la candidata Sheinbaum o sería un rechazo a rajatabla si su partido y aliados no logran mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el Senado-conocido como el famoso “Plan C”. A pesar de que la Dra. Sheinbaum sigue siendo la candidata favorita en todas las encuestas, no confía en que el sexenio de Sheinbaum proteja su visión de la 4T y su legado histórico.

Obviamente seguir sancionando a López Obrador no solo no impacta en sus decisiones de violar la ley electoral. Al contrario, parecería que con cada sanción que se le impone al Presidente se envalentona más, amenaza más, viola más la legislación electoral, incrementa mas las sanciones, se documenta mas violaciones. Todo esto se traduce en que incrementa aún más las posibilidades, aunque remotas, de que se tenga que anular las elecciones por las violaciones del ejecutivo y la intervención ilegal del gobierno federal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) debería tomar nota. Las sanciones en lugar de lugar de acotar la virulencia en las mañaneras, las amenazas han incrementado. Y esto aumenta la posibilidad de que el país enfrente no solo una crisis constitucional, sino una transición violenta, algo que no ha enfrentado México desde la Revolución.

Falta un poco más de dos meses para que se lleven acabo las elecciones mas grandes y mas complejas en México. La violencia y el crimen organizado son factores de desestabilización y seguramente serán factores para anular algunas de las elecciones locales. Pero si uno le adiciona acusaciones del uso de recursos federales y estatales a favor de la candidata de Morena, se esta conformando la tormenta perfecta, si se llegasen a cerrar las encuestas en las últimas semanas.

Ante la incapacidad del Presidente de reconocer que no puede usar las mañaneras como una herramienta para hacer proselitismo a favor de su candidata, llegó el momento de pedirle al Presidente que suspenda su participación en las conferencias mañaneras hasta que el INE y el Tribunal oficialmente anuncie quién será la siguiente Presidenta de México. La Secretaria de Gobernación, Luisa Maria Alcalde, podría ser la estrella del espectáculo, en lugar del Presidente.

Atacar las autoridades electorales y amenazar con el uso de la violencia no ayudan a la candidata del Presidente. En un país inundado con desgobierno y control territorial del crimen organizado, amenazar con “soltar los tigres” podría ser la razón que muchos mexicanos voltean a ver a la candidata Xóchitl Galvez.