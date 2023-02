Traiciones históricas

Fue una transmisión histórica no solo para televisión, sino para el país. En 2003, la cadena de televisión MVS transmitía semanalmente una mesa de debate llamada “Voto por Voto” con el propósito de promover conversación entre los políticos más relevantes en su momento y candidatos a las elecciones intermedias que se llevarían a cabo ese año. Nos sorprendió a todos cuando se anunció que acordaron participar en uno de los programas, en la misma mesa de debate, Diego Fernández de Cevallos, excandidato a la presidencia y líder panista, Cuauhtémoc Cárdenas excandidato a la Presidencia y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD y Manuel Bartlett, ex Secretario de Gobernación, presunto autor de la “Caída del Sistema” que podría haberle robado la presidencia a Cárdenas en 1988.

¡Ceballos, Cárdenas, y Bartlett en la misma mesa y al mismo tiempo, dispuestos a debatir!

Mi colega de mesa era Guillermo Ortega, uno de los periodistas y conductores más experimentados en su momento (y en la actualidad). Yo, en cambio, era relativamente nueva en el medio televisivo, y seguramente se notaba en mi cara el asombro al ver a estos tres “titanes” y enemigos políticos dispuestos a participar, los tres, al mismo tiempo, en una mesa de debate.

De hecho, señalaron los asesores Cárdenas, que era la primera vez que él aceptaba estar al aire con Bartlett. De hecho, nos comentaron que era la primera vez que el ingeniero aceptaba estar en el mismo espacio del universo que el controvertido ex secretario de Gobernación.

Y fue extraordinario, en verdad, el debate de esa noche, tres políticos con trayectorias diferentes y visiones encontradas del futuro del país. Y ante mi pregunta obligada de lo que sucedió en el proceso electoral de 1988, Manuel Bartlett aseguró, de nuevo, enfrente de Cuauhtémoc Cárdenas que fue un problema técnico que detuvo por semana el anuncio de los resultados dándole el triunfo a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Y, el ingeniero Cárdenas, de nuevo insistió, ahora en presencia de Bartlett, que las elecciones le fueron robadas.

Y ahora, 20 años después de esa transmisión histórica, el hijo putativo de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, lo desconoce por un supuesto vínculo a una organización política - “Mexicolectivo”- formado por personajes abiertamente opuestos a la Cuarta Transformación: “Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio”. Y aunque hay muchos indicios de que López Obrador y Cárdenas Solórzano no eran aliados cercanos, ambos hasta cierto punto se beneficiaban políticamente de su supuesta cercanía política. Esto podría explicar por qué en este momento Lázaro, hijo de Cuauhtémoc, tiene un puesto amorfo y aparentemente insignificante en Palacio Nacional con el Presidente. Pero con el deslinde de esta semana, AMLO corta de tajo de la legendaria figura y legado histórico de Cuauhtémoc Cárdenas. Tal vez López Obrador pensó que Cárdenas por fin lo traicionaría públicamente, entonces él decidió adelantarse.

Pero el Presidente López Obrador nunca reconoció que él fue el primero en traicionar al ingeniero, con el permitir en su círculo cercano a Manuel Bartlett nombrándolo Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Nunca cuestionó el hecho de que, según el ingeniero Cárdenas, fue Bartlett el que le robó la presidencia en 1988. En un descomunal cinismo, en octubre del 2019, a más de 30 años de las elecciones de 1988 y ante la Cámara de Diputados, Bartlett anunció que la “caída” del sistema se debió al “amasiato” entre Carlos Salinas de Gortari y el PAN. Otra traición política: Bartlett acusando a su jefe y aliado político de ser responsable del robo de las elecciones de 1988 cuando él era Secretario de Gobernación y Salinas era el candidato. No solo cambia la explicación de lo que sucedió esa semana en 1988 y la falla técnica, sino llegando a la conclusión que Cuauhtémoc Cárdenas fue legítimamente electo presidente.

López Obrador traiciona a sus amigos y aliados. Está rodeado de personajes que traicionaron a sus ideales, sus partidos y sus aliados. Su temor de que lo traicionen a él está basado en hechos y en la historia de su movimiento. La pregunta es si lo van a traicionar antes de las elecciones del 2024 o después. La historia lo dirá.