La Fed y los mercados

El pasado miércoles se llevó a cabo la tan esperada reunión de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Desde hace algunos meses se estimaba que en esta reunión comenzarían los recortes, pues diversos agentes del mercado anticipaban con alto grado de certidumbre que comenzaría a disminuir en 25 puntos base la tasa de fondos federales. Pero la semana pasada cobraron fuerza las expectativas de que el recorte sería de 50 puntos base, ya que los futuros de tasas de interés anticipaban con más del 60 por ciento de probabilidad una baja de esa magnitud.

En una decisión que no fue unánime, la Fed recortó la tasa de fondos federales en 50 puntos base para ubicarla en un rango entre 4.75 al 5 por ciento. Además, en la gráfica de puntos, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) señalaron que para el resto del año bajarían 50 puntos base adicionales, y 100 puntos base en el 2025, del tal manera que para el fin del siguiente año, la tasa de política monetaria se sitúe en un rango entre 3.25 y 3.50 por ciento. En el comunicado destacó que el mercado laboral parece estar más balanceado y la economía se mantiene sólida, al tiempo que se reconoce que la inflación ha hecho un mayor progreso en torno al objetivo.

La decisión levantó varias interrogantes, y algunos agentes del mercado arquearon la ceja al cuestionar un recorte de esa magnitud, pues los datos publicados a la fecha no indican un enfriamiento inesperado de la economía, y la inflación enfrenta ciertos obstáculos. En conferencia de prensa, Jerome Powell explicó que el recorte de esa magnitud era para señalar el fuerte compromiso por cumplir su doble mandato: lograr la estabilidad de precios en torno al 2 por ciento y mantener el crecimiento. El principal cambio en los datos entre un comunicado y otro es la más moderada creación de empleos tras la revisión del Buró de Estadísticas de Empleo (BLS).

La euforia de los mercados se desvaneció rápidamente, pues no parecen creerle a Powell, ni a la Reserva Federal sobre el estado de salud de la economía americana, ya que no lograron convencer de que Estados Unidos no se dirige una recesión. Hay que recordar que un recorte de 50 puntos base fue el preludio de las recesiones económicas en los años 2001 y 2007. Pero los mercados son exuberantes e irracionales, pues han indicado de una u otra manera que la Reserva Federal se encuentra detrás de la curva, así que pareciera que nada, ni nadie los place.

Con los datos que tenemos hasta la fecha, la economía americana no parece encaminarse a una recesión, aunque es notable la desaceleración, pues en el 2023 creció 3.1 por ciento y en este año el crecimiento se estima será del 2 por ciento.

La pregunta toral después del halo de desconcierto que dejó la decisión de la Fed, resulta ser la conducción de la política monetaria hacia adelante. Es irrefutable el hecho de que nos encontramos frente a un ciclo que a todas luces pretende holgar las condiciones monetarias. ¿De qué dependerá la magnitud de los recortes? Powell fue enfático que cada una de las decisiones dependerá de los datos, es así que en caso de que el mercado laboral continúe enfriándose a pasos agigantados, es posible que la Fed acelere el ritmo de recortes, y no será descabellado ver movimientos de esa magnitud. El próximo reporte de empleo será pieza clave.

En contraste, para el mandato de la inflación resulta evidente la trayectoria de baja, pues de acuerdo con el último dato de precios al consumidor se ubicó en 2.5 por ciento. El punto de dolor ha sido el componente de vivienda, que ha sido muy persistente. La Fed estima que con tasas de interés más bajas comiencen a descender los precios de las rentas, sin embargo, si no disminuyen de manera contundente, pueden provocar que la inflación general no alcance el objetivo del banco central en el horizonte del pronóstico.

Posdata: frente a un ciclo de recortes por parte del principal banco central del mundo, hecho que parece irrefutable ¿qué hará Banxico la siguiente semanal? Debemos esperar 50 o 25 puntos base. Veremos.