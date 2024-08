¿Tienes problemas o te preocupas por el dinero?

¿Por qué un monje humilde y una persona muy rica pueden valorar el dinero de la misma manera? Ambos coinciden en que el dinero está lejos de generar felicidad; el primero porque vive con modestia y sin deseos económicos, mientras que el otro ha tenido tantos recursos que ya no le aportan un mayor bienestar.

Sin embargo, la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera del INEGI y la Condusef revela que el estrés financiero es una preocupación significativa para los mexicanos. Según este estudio, un 36.9 por ciento de la población reporta niveles altos de estrés financiero, mientras que en un 34.6 por ciento es moderado y un 28.5 por ciento, bajo o nulo.

La respuesta a esta posición dicotómica puede encontrarse en el libro “How to Worry Less About Money”, de John Armstrong, quien afirma que debemos distinguir entre problemas y preocupaciones financieras. Los primeros están ligados a circunstancias específicas con tratamientos claros, mientras las segundas contienen un componente emocional susceptible de percepciones diferentes según la persona.

Los problemas de dinero son situaciones que requieren atención inmediata y prácticas, como aumentar ingresos, reducir gastos o reestructurar deudas. Por otro lado, las preocupaciones sobre el dinero, según Armstrong, son más abstractas y reflejan nuestros miedos, ansiedades y expectativas sobre el futuro y las decisiones pasadas.

No tener suficiente para la alimentación, ser incapaz de poder proporcionar buena educación o salud a la familia son problemas que deben ser enfrentados y cuya resolución mejora el bienestar y la felicidad, tal como indica la encuesta de estrés financiero.

En términos de preocupaciones, estas tienen que ver más con aspectos psicológicos, culturales y de presión social. Se piensa erróneamente que la “simple acumulación de dinero” eleva la felicidad o nos da mayor reconocimiento.

El problema financiero tiene un tratamiento, aunque no siempre sea agradable, ya que implica moderación o un mayor esfuerzo para generar ingresos.

La relación con el dinero es compleja y multifacética, abarcando tanto aspectos tangibles como emocionales. Es crucial aceptar esta dualidad para abordar de manera efectiva el estrés financiero y así fomentar una salud económica integral.

