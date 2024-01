Finanzas en pareja: Presupuestos sin peleas

En la dinámica familiar, donde la pareja aporta económicamente, surge el reto de acordar el presupuesto de la casa y por ello, es crucial prepararse en el 2024, con el fin de alejar cualquier tipo de conflicto.

Te presento algunas ideas derivadas del libro “Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In” de Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, una referencia esencial para progresar en negociaciones.

1.- Distinguir las personas del problema. La negociación presupuestal se complica a menudo al tomar los conflictos de manera personal. Es vital comprender que el compañer@ no constituye el problema, sino la situación financiera. Al centrarse en la dificultad real, se evitan acusaciones y resentimientos, creando un clima adecuado para soluciones provechosas.

2.- Priorizar intereses en lugar de posiciones. En asuntos monetarios, es frecuente tomar posturas rígidas. El avance significativo se da al examinar los intereses primordiales. ¿Qué impulsa las elecciones financieras?

3.- Creación de alternativas de beneficio mutuo. Las respuestas convencionales raramente complacen a todos. De ahí la importancia de lanzar opciones originales que resulten ventajosas para ambas partes.

4.- Criterios específicos en la decisión. Las elecciones financieras deben sostenerse con normas claras. Ello conlleva desplazar las predilecciones personales y emocionales hacia aspectos como la viabilidad y la justicia.

5.- La dimensión humana en la negociación. Tras cada acuerdo financiero existen individuos con sentimientos, percepciones y exigencias, que deben ser gestionadas. Reconocer esta realidad es básico para llevar a cabo las discusiones con empatía.

6.- Involucramiento activo en el proceso. Es recomendable la participación diligente de ambos en la negociación. Esto garantiza que se sientan integrantes de la solución.

7.- Respetando la estima de ambos. Las proposiciones habrán de estar en armonía con los principios y la autoestima individual.

Negociar el presupuesto doméstico no debe conducir a un conflicto; las parejas tienen la oportunidad de convertir estas charlas en momentos para afianzar su relación y alcanzar una administración financiera eficaz y equilibrada.

¿Ya tienes tu presupuesto familiar? Coméntame en Instagram: @atovar.castro y sígueme en el podcast “Dinero y Felicidad”, en Spotify, Apple Podcast, entre otros.