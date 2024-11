Gary Gereffi y el nearshoring: Oportunidades y desafíos para México

El próximo 25 de noviembre de 2024, se llevará a cabo la conferencia titulada “Cadenas de valor de América del Norte en el contexto del nearshoring: oportunidades y desafíos para México”, organizada por la sede subregional de la CEPAL en México, la Facultad de Economía de la UNAM, y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED/UNAM). Este evento contará con la participación de Gary Gereffi, Profesor Emérito de Duke University, quien compartirá su visión sobre el impacto y las perspectivas del nearshoring en las cadenas de valor regionales.

Gary Gereffi es un destacado académico en los campos de la globalización, el escalamiento industrial y el análisis de cadenas globales de valor (GVC, por sus siglas en inglés). Su trabajo se centra en comprender cómo las empresas e industrias se integran y navegan en los mercados globales, explorando las estructuras de gobernanza, las estrategias competitivas y el impacto social y económico dentro de las cadenas de valor. Los temas clave de la investigación de Gereffi incluyen el (1) escalamiento industrial en el que analiza cómo las empresas y regiones pueden mejorar sus procesos, productos y capacidades para ascender en las cadenas de valor. (2) la gobernanza en las GVC donde estudia cómo las empresas líderes coordinan las cadenas de suministro y configuran el acceso para los productores, especialmente en países en desarrollo y (3) las implicaciones Sociales de las GVC donde investiga cómo la participación en las cadenas de valor afecta el desarrollo de la fuerza laboral, la distribución de ingresos y el crecimiento equitativo.

He estudiado la abundante obra de Gereffi en el que ha analizado una amplia variedad de sectores, que incluyen agricultura, textil, electrónica, aeroespacial y servicios offshore. Sus libros, como Global Value Chains and Development y Commodity Chains and Global Capitalism, son referencias fundamentales para el análisis de las GVC y las estrategias de desarrollo.

Con base en su amplia trayectoria en el análisis de cadenas globales de valor y el escalamiento industrial, la perspectiva de Gary Gereffi sobre el nearshoring en México probablemente destacará la oportunidad para el Escalamiento Económico. Normalmente Gereffi ve el nearshoring como una oportunidad clave para que México mejore su posición en las GVC. Gracias a su proximidad geográfica con Estados Unidos, su base manufacturera consolidada y acuerdos como el T-MEC, México podría atraer inversiones y transitar hacia actividades de mayor valor agregado, como manufactura avanzada e investigación y desarrollo. Gereffi seguramente resaltará la necesidad de alinear las habilidades de la fuerza laboral con las oportunidades que ofrece el nearshoring. Sectores como la electrónica, automotriz y aeroespacial requieren trabajadores altamente capacitados, lo que demanda programas educativos y de capacitación especializados para satisfacer las necesidades de los inversionistas.

Según su enfoque en la gobernanza de las GVC, Gereffi probablemente destacará la importancia de que México consolide su papel como un eslabón estratégico en las cadenas de suministro globales. Esto requeriría no solo infraestructura eficiente, sino también políticas públicas que fomenten la inversión extranjera directa y la innovación tecnológica. Gereffi también podría señalar la importancia de incorporar criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en el nearshoring. Esto incluiría mejorar las condiciones laborales y asegurar que el desarrollo económico resultante beneficie a un amplio espectro de la población mexicana.

Gereffi ve el nearshoring como una ventana estratégica para que México escale en las cadenas globales de valor, pero subrayaría la necesidad de políticas integrales que combinen desarrollo industrial, innovación, sostenibilidad y equidad social.

Abordar un tema tan complejo como el nearshoring en el contexto actual presenta retos monumentales, ya que este fenómeno no ocurre en un vacío, sino que está profundamente influido por una serie de dinámicas globales interconectadas. El reciente crecimiento de conflictos bélicos añade una capa de complejidad, ya que no solo genera una mayor demanda de insumos críticos y tecnología avanzada, particularmente en el sector castrense, sino que también altera las prioridades económicas y los patrones de inversión en las cadenas globales de valor. Las tensiones diplomáticas que emergen en esta nueva geometría político-económica, marcada por un resurgimiento del proteccionismo (Trump 2.0) y rivalidades estratégicas, complican aún más la posibilidad de establecer acuerdos multilaterales sólidos que beneficien a países como México.

Además, el avance acelerado de la inteligencia artificial y su impacto en el mundo digital plantea preguntas cruciales sobre el tipo de capacidades que las naciones deben desarrollar para ser competitivas. Las empresas globales no solo buscan mano de obra calificada, sino también una infraestructura tecnológica que soporte la automatización, la manufactura inteligente y la innovación en sectores clave. Este entorno hiperconectado exige que los países equilibren cuidadosamente sus estrategias entre adaptarse a estas transformaciones tecnológicas y navegar por las intrincadas relaciones internacionales.

En este marco, el nearshoring representa una gran oportunidad para países como México, pero también demanda políticas públicas coordinadas, inversión en capital humano, y una visión estratégica que permita superar los desafíos de un panorama global volátil y cada vez más impredecible.

Enhorabuena a la la CEPAL en México, la Facultad de Economía de la UNAM, y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED/UNAM) por la organización de este evento tan trascendente para el futuro de México.