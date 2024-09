‘Nearshoring’ y oportunidades para México: el potencial de fusión entre robótica y ‘hardware’ en la era de la manufactura inteligente

Pocas veces hablamos de la eficiencia de las empresas de base tecnológica. Por ejemplo, Netflix, el gigante del streaming, alcanza 2.59 millones de dólares en ingresos por empleado, mientras que Apple, pionera en tecnología y dispositivos, genera 2.38 millones de dólares por empleado. Meta, anteriormente conocida como Facebook y líder en redes sociales y tecnología de realidad aumentada, genera 1.99 millones de dólares por empleado. Google, centrada en búsquedas en línea, publicidad y tecnología, genera 1.67 millones de dólares por empleado. Finalmente, Microsoft, reconocida por su software y servicios en la nube, produce 1.1 millones de dólares por empleado.

Ninguna de estas empresas implica, directamente, la más mínima oportunidad de negocio para el tan apetitoso nearshoring que estamos tratando de impulsar en nuestra economía. En el mundo industrial, sin embargo, las oportunidades y las empresas son diferentes. Las compañías líderes en robótica, como ABB, y las empresas de hardware, como NVIDIA, juegan roles cruciales en el desarrollo y adopción de tecnologías emergentes. Aunque operan en diferentes sectores, las posibles fusiones o alianzas entre compañías de robótica y hardware podrían significar un salto en productividad y crecimiento, tanto en términos de ingresos como de impacto en la industria.

ABB, una empresa de robótica e ingeniería, reportó ingresos globales significativos, con un enfoque en soluciones automatizadas para la industria. ABB generó 3.6 mil millones de dólares, con 11 mil empleados, obteniendo así un ingreso por empleado de 327 mil 272.73 dólares. NVIDIA, una potencia en el sector del hardware y la inteligencia artificial, generó 60 mil millones de dólares, con solo 29 mil 600 empleados, lo que resulta en un ingreso por empleado de 2.03 millones de dólares, poco menos que Netflix y Apple pero más rentable que META, Google e incluso que Microsoft. ABB tiene casi 140 años de existencia, lo que ofrece una estabilidad financiera inmensa, tiene no solo una gran cantidad de activos tangibles sino también un volumen impresionante de intangibles (e.g. patentes). NVIDIA si bien, tiene un profit por empleado de casi 10X con respecto a ABB, tiene apenas un corta edad y muchos especulan sobre su futuro ante la enorme competencia que implican otras empresas, con una más larga historia que NVIDIA como AMD, INTEL, ARM, Qualcomm, Huawei, etc.

Los cálculos descritos en el párrafo anterior sugieren una diferencia considerable en los ingresos por empleado entre las dos industrias; este ratio se le conoce indistintamente como productividad o eficiencia de la empresa (del inglés, “revenue per employee”). NVIDIA, enfocada en hardware de alto rendimiento y soluciones de inteligencia artificial, tiene un margen de ingresos por empleado significativamente mayor, probablemente debido a la alta demanda de GPUs y soluciones tecnológicas avanzadas. Las diferencias en los ingresos por empleado resaltan los distintos enfoques y modelos de negocio de ambas empresas. ABB, al ser una empresa que vende soluciones industriales y equipos físicos para automatización, robótica, y energía, opera en un mercado de márgenes más ajustados. Por otro lado, NVIDIA, enfocada en hardware de alta gama y software de inteligencia artificial, puede aprovechar la creciente demanda de GPUs para inteligencia artificial, gaming y centros de datos, que resultan en mayores márgenes y mayor rentabilidad por empleado.

La pregunta clave es: ¿qué podría suceder si estas dos potencias de la tecnología se fusionaran o colaboraran más estrechamente? Lo primero que se me ocurre sería que la innovación potenciada por Inteligencia Artificial en ABB podría incorporar las GPUs avanzadas de NVIDIA para mejorar los sistemas de control robótico y optimizar sus productos de automatización. Con la capacidad de procesamiento masivo de NVIDIA, los robots industriales de ABB podrían mejorar su eficiencia y precisión mediante el uso de inteligencia artificial avanzada. Con respecto a la expansión de mercado, con la fusión de tecnologías de hardware avanzado y robótica, tanto ABB como NVIDIA podrían expandirse hacia nuevas industrias como la automatización de fábricas inteligentes, vehículos autónomos, y soluciones de energía. Esta sinergia podría abrir puertas a mercados que actualmente no están bien cubiertos por ninguna de las dos empresas de manera individual. Otro elemento que me llama la atención sería la eficiencia operacional gracias a la fusión de los avances en hardware de NVIDIA con la ingeniería robótica de ABB, lo que podría optimizar la eficiencia interna de ambas empresas, reduciendo costos operativos y mejorando la capacidad de respuesta en mercados dinámicos como la manufactura automatizada y la logística robótica.

Regresando al tema que me originó esta curiosidad refiere al posible aumento en rentabilidad por empleado, ya que al unir fuerzas, tanto ABB como NVIDIA podrían capitalizar los avances en tecnología para mejorar sus márgenes y optimizar el rendimiento por empleado. La fusión de capacidades robóticas y de procesamiento de datos masivos podría hacer que las empresas aumenten la productividad general y, por ende, los ingresos generados por cada trabajador.

Si ABB y NVIDIA combinaran sus fortalezas mediante una alianza o fusión, no solo aumentarían sus ingresos por empleado, sino que también abrirían nuevas puertas a sectores industriales que demandan soluciones robóticas más inteligentes. La combinación de la experiencia de ABB en automatización industrial con la potencia de procesamiento de NVIDIA podría ser un catalizador para la próxima ola de innovación en tecnología robótica e inteligencia artificial, resultando en un crecimiento sin precedentes en la industria global.

Ambas empresas tienen una impresionante cantidad de proveedores, algunos de ellos de talla significativamente menor a cualquiera de ellas. La posible fusión de ambas empresas o de otras cuya sinergía apunte a una manufactura inteligente y potencialmente mejor a la actual, hará crecer ese mercado de proveedores e incluso la creación de nuevas startups, las cuales aprovechando las oportunidades de nearshoring pueden crecer y desarrollarse. Quizás las nuevas ABB y NVIDIAs están por surgir en nuestros alrededores.

Ojalá.