Remesas pueden revolucionar finanzas de América Latina

Es una mañana ocupada en esta tienda Coppel en Iztapalapa, un municipio de clase trabajadora en el lado este de Ciudad de México donde viven casi dos millones de personas. Los clientes llegan en masa para comprar electrodomésticos, obtener préstamos y, el último día de abril, cuando fui, recibían dinero de familiares en el extranjero a quienes les acababan de pagar.

Esta tienda de una de las empresas privadas más grandes de México procesa entre 45 y 60 operaciones de remesas por día, en su mayoría originadas en Estados Unidos, en comparación con 25 a 35 por día hace dos años. Trabajadores como Juan López, que aspira a montar su propio negocio de tatuajes, utilizaba ese día la unidad bancaria de Coppel para cobrar una transferencia de casi 100 dólares que su hermano que vive en Omaha, Nebraska, le envió a través de una aplicación telefónica. Me dice que el dinero ayudará para la recuperación de un primo que recientemente sufrió un accidente.

También es apenas una pequeña gota en una creciente bolsa de remesas: el año pasado, el monto total de dichos pagos enviados a América Latina y el Caribe alcanzó un estimado de 156 mil millones de dólares, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es casi el triple de la cifra de hace una década. Estamos hablando de mucho dinero, más de lo que el Grupo Banco Mundial presta a los países en desarrollo cada año y más que todos los préstamos pendientes que el Fondo Monetario Internacional tiene con casi cien países. Y llega sin condiciones, politiquería, burocracia o demoras, facilitando efectivo a latinoamericanos que lo necesitan para educación, mejoras a sus viviendas o gastos corrientes.

Esta tendencia revolucionaria en las finanzas de la región está comenzando a tener un impacto enorme, desde sostener los niveles de consumo hasta ayudar a equilibrar las cuentas corrientes en países pequeños y evitar impagos de deuda. A nivel humano, está cambiando la dinámica dentro de las familias, promoviendo el altruismo. Podría decirse que las remesas también están contribuyendo más a la integración orgánica entre EU y América Latina que los pactos comerciales, que últimamente han pasado de moda. Los Gobiernos y las instituciones financieras de la región deberían aprovechar la tendencia a promover la digitalización, la incorporación de los trabajadores a la economía formal y el acceso de los ciudadanos de menores ingresos a los productos financieros.

Así de importante son las remesas para Latinoamérica

México recibe 4 de cada 10 dólares de las remesas a nivel mundial. (Banco Interamericano de Desarrollo)

En países centroamericanos como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, las remesas representan entre 20 y 30 por ciento del Producto Interno Bruto, superando en algunos casos los niveles de impuestos y gasto gubernamental. México, el segundo mayor receptor del mundo, percibió más de 63 mil millones de dólares en remesas el año pasado, 70 por ciento por encima de los niveles previos a la pandemia y suficiente para explicar parte del histórico repunte del superpeso de los últimos años. Incluso Argentina, un país que tradicionalmente no aparece en el ránking de remesas, registró el año pasado un aumento estimado de alrededor de 26 por ciento en las entradas de fondos enviados por migrantes en el exterior (en este caso, España aparece como una fuente de salidas casi tan significativa como EU).

La gran pregunta es cuánto tiempo podrá sostenerse este crecimiento explosivo. México registró en marzo su primera caída interanual en las remesas en casi cuatro años. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de algunos expertos, las remesas no colapsaron una vez que la crisis por pandemia cedió (durante la emergencia, los migrantes en EU ayudaron generosamente a sus familias en sus países de origen, donde recibían escaso apoyo gubernamental). “Es increíble que las remesas no disminuyeran después de la pandemia y esto muestra que hubo un cambio permanente en la forma en que las familias estructuran sus economías”, me dijo Jeremy Harris, experto en migración del BID. “Es una nueva forma de asignar recursos”. Un nuevo informe de Morgan Stanley aclara esta fortaleza y encuentra un vínculo claro entre el crecimiento de las remesas y la expansión de la economía estadounidense junto con el aumento de los inmigrantes empleados en ese país.

“Esperamos que las remesas sigan siendo sólidas a pesar de estar ya en niveles récord debido a la continua fortaleza de la economía estadounidense, que debería persistir en gran parte debido al aumento de la inmigración”, escribieron analistas de Morgan Stanley en el informe del 12 de abril. “Al mantenerse en niveles elevados, las remesas deberían ayudar al perfil crediticio de todos los países, aunque esto es más importante para aquellos que enfrentan altas vulnerabilidades externas”.

Ahora bien, se trata de dinero privado que pertenece a familias e individuos, y los Gobiernos harían bien en no interferir con él más allá de las protecciones necesarias para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales, así como los abusos de mercado. Las Administraciones federales o locales de EU podrían verse tentadas por la idea de introducir impuestos o comisiones sobre las remesas para presionar a los países a controlar los flujos migratorios. Pero recortar esta financiación financiera a los países latinoamericanos probablemente los volvería más inestables, no menos (además de ser moralmente censurable porque estos ingresos ya fueron gravados). Adicionalmente, estas medidas empujarían el dinero al mundo clandestino, ya que animaría a la gente a enviar dinero a través de países terceros, canales ilegales o a recurrir a la economía informal.

Plataformas exploran mercado de las remesas

Las remesas aumentaron exponencialmente desde la pandemia de COVID-19. (FuenteBanco Interamericano de De)

Eso es exactamente lo contrario de la creciente tendencia hacia la digitalización que evidenciamos actualmente en este mercado, que está reduciendo la informalidad y las transacciones ilícitas o relacionadas con el crimen. Las plataformas en línea como Remitly e InterMex, populares entre los que envían dinero, están ganando participación de mercado. Los márgenes para empresas como BanCoppel, que tiene alrededor de un tercio del mercado de pagos de remesas de México, son ultrabajos (la tarifa fija de aproximadamente 10 dólares que pagan los remitentes en transacciones promedio generalmente se distribuye entre los tres o cuatro intermediarios del proceso). Y cuando los clientes usan su aplicación para recibir dinero por vía electrónica, eso les brinda a las empresas información invaluable sobre sus clientes, lo que a su vez abre oportunidades para sus canales de venta minorista. Las fintechs como Mercado Pago de MercadoLibre y Ualá son unas entre muchas empresas que luchan por este gran mercado.

Nada de esto significa que los Gobiernos no tengan un papel que desempeñar en esta historia: De hecho, pueden hacer mucho para promover el uso de los ingresos de las remesas para ahorros o compras más allá de financiar los gastos diarios, y para fomentar un mayor acceso a productos financieros. La reducción de las comisiones de las remesas (un compromiso que asumió el Grupo de los 20) también es un área en la que se puede hacer mucho más, incluso pese a la disminución constante observada en los últimos años.

Cuando estaba a punto de salir de esta ruidosa tienda de Iztapalapa, me topé con Mónica, quien me contó que recibe una transferencia cada ocho días de su esposo, quien emigró para trabajar en Florida. Lleva diez años haciendo esto y también apoyando a su madre. No hay duda de que la distancia impone dificultades en las relaciones familiares. Pero la creciente facilidad de tales transacciones está permitiendo un nuevo tipo de relación económica, una que brinda a las familias de bajos ingresos la información y las herramientas que necesitan para obtener más control sobre sus propias finanzas, y eso es algo bueno para todos.