Sara Lozano: La consulta sobre la #VíaLibre #SPGG

El PAN está lanzando una consulta ciudadana para saber si la gente conoce el proyecto de Vía Libre en San Pedro Garza García y si está de acuerdo con éste… o no.

Festejo que se consulte a la ciudadanía y espero que los resultados se atiendan, porque no hay más información que la esperanza en la buena voluntad del PAN. Se invita a una “votación en línea” en donde se obligan a dar algunos datos personales, se hacen las dos preguntas y ya.

La noticia la vi en medios periodísticos, seguí la liga que ofrecían y llegué al sitio sin mayor problema. Me pidieron nombre, teléfono, dirección y colonia como campos obligatorios, el correo electrónico automáticamente se registró.

Creo que mi votación a las dos preguntas les ayudará a orientar su propio proyecto partidista hacia el interés ciudadano sobre este y otros proyectos progresistas. El hecho que la consulta no restrinja a gente de otros municipios, a usuarios y no sólo a habitantes, me parece bien. Que participen menores de edad, también, finalmente usan bicicletas, scooters, patines y vivan donde vivan podrían disfrutar este espacio seguro para transitar.

El contexto en que presentan la consulta es evidentemente contrario al proyecto. Y se vale también. El partido quiere representar a una población inconforme porque quizá tendrá que conducir más lento y cambiar prioridades dándole preferencia a la bici y similares.

Más que una postura, lo que me preocupa es que se vuelva un instrumento de manipulación política como lo fue la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco vs Santa Lucía, la planta cervecera en Baja California o el proyecto del Tren Maya.

Sobre #VíaLibre se ha informado del número y tipo de accidentes en la avenida, la velocidad hay que controlarla con o sin proyecto, Alfonso Reyes resulta estar en 3° lugar de accidentes en San Pedro.

Los argumentos declarados por los funcionarios panistas –porque solo citaron a los varones– es que no hay “información técnica valorativa que sustente esta inversión… (ni ciudadana)” y que “es una buena vía para el ciclismo recreativo, pero tendríamos que pensar en opciones para el ciclismo urbano”.

Cándidamente creí que en la página de votación encontraría más información sobre esto, spots, ligas, documentos para comprender los conceptos “valorativo técnico y ciudadano” y el de “ciclismo urbano”, ¿tendría el municipio que velar la parte metropolitana?

Dos cosas no cuadran, además de los fundamentos de la consulta, el interés legítimo de quienes voten y el manejo político (no ciudadano) de los resultados. Se replican los problemas de fondo de la mala regulación de los instrumentos de participación ciudadana que lanzan autoridades e instituciones públicas sin que el Estado vele por la legalidad del proceso.

Igualmente son base de la desesperanza ciudadana, la alegalidad con la que se convoca permite suponer más intereses electoreros que de otro tipo. Habrá que esperar al 10 de febrero para saber si este partido político realmente tiene interés en escuchar la voluntad popular y medir sus tendencias.

PDTA: El INE ya informó que se cubrió el requisito de 3% en 17 estados al menos y prevé que para el próximo martes se confirmen el 2.7+ millones de firmas mínimo requerido para votar sobre la revocación del mandato presidencial.