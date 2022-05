Pablo de la Peña: Pacto de Precios - lo mismo pero diferente

El pasado 29 de abril, el INEGI dio a conocer la estimación oportuna del crecimiento del Producto Interno Bruto de México para el primer trimestre de este 2022. La tasa de crecimiento anual del primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del 2021 fue de 1.6 por ciento, tomando en cuenta que el crecimiento anual del último trimestre del 2021 fue de 1.1 por ciento, podríamos decir que tenemos un ligero incremento en la dinámica de nuestra economía, quizá este sea también un factor que ha empujado la inflación hacia los niveles más altos que hemos visto en los últimos 20 años.

Sin embargo, si comparamos la actividad económica de un trimestre a otro, es decir, del último trimestre del 2021 respecto a este primer trimestre del 2022, vemos que la tasa de crecimiento del PIB es apenas del 0.9 por ciento, incluso que el crecimiento de las actividades primarias cayó un 1.9 por ciento y tanto las actividades secundarias como terciarias tuvieron tasas de crecimiento apenas ligeramente superiores al 1 por ciento. Esto nos dice que la economía de México muestra ligeros signos de desaceleración.

Si aunado a ello sabemos que la tasa de crecimiento de este primer trimestre del 2022 de los Estados Unidos fue negativa del 1.4 por ciento, entonces si debemos preocuparnos.

Recordemos que el nivel de precios está creciendo rápidamente, la última cifra a la primera quincena de abril del 2022 fue de 7.7 por ciento y muy probablemente estaremos rebasando el 7.45 de inflación anual que tuvimos en el mes de marzo, lo que implica que el Banco de México tendrá que seguir subiendo su tasa de interés de referencia para contrarrestar el incremento de los precios. Sin embargo, al parecer el Gobierno Federal no tiene confía en que Banxico tenga las herramientas adecuadas para hacer frente a la inflación pues está preparando un “paquete” de medidas heterodoxas para controlar la inflación. Quizá algunos recuerden las medidas que se implementaron en la época de Miguel de la Madrid en relación a los Pactos de Estabilidad de Precios. En diciembre de 1987 Miguel de la Madrid logró firmar un acuerdo (Pacto) de estabilidad de precios con el sector obreros, campesino y empresarial; con el objetivo de detener la creciente y desorbitante inflación que teníamos el país.

En diciembre de 1986 la inflación había llegado al 105 por ciento, en diciembre de 1987 la inflación llegaba al 160 por ciento, fecha en que se anunció el Pacto de Solidad Económica para frenar la inflación.

Para diciembre de 1988 - cuando Salinas de Gortari iniciaba su presidencia – la inflación había bajado al 52 por ciento, para diciembre de 1989 la inflación era menor al 20 por ciento anual. La razón de implementar medidas extraordinarias fuera de la capacidad del Banco Central en México eran obvias, en realidad en esa época, nuestro Banco Central no actuaba con la autonomía y fortaleza institucional en materia de política monetaria como lo hace ahora, la inflación estaba fuera de control y teníamos una economía doméstica hecha añicos por la crisis de 1982, encima de eso nuestro sistema financiero estaba en pedazos después de la nacionalización de la Banca de López Portillo que le heredó precisamente a Miguel de la Madrid. Por lo tanto, el Banco Central no tenía la capacidad de hacer frente a la crisis inflacionaria, ni el gobierno federal tenía la capacidad de apuntalar la economía doméstica porque no había recursos que alcanzaran ante la escalada de precios. Y el sector empresarial tampoco estaba en condiciones de hacerlo pues la crisis había mandado a la bancarrota a un centenar de empresas y diversos grupos empresariales.

En estos días, el presidente López Obrador dará a conocer un paquete de medidas extraordinarias para combatir la inflación, ningún economista que goce de cierta cordura le podrá recomendar que implemente medidas de control de precios, eso sería el inicio de una crisis mayor en nuestro país. Pero todo parece ser que el gobierno federal estará buscando llegar a un acuerdo con los sectores económicos en el país para mantener cierto nivel de precios para evitar que la inflación siga subiendo.

Sin duda la inflación actual es relativamente alta si la comparamos con los últimos 20 años, pero muy lejos del 160 por ciento de 1987; es claro que estamos saliendo de una crisis económica por la pandemia que golpeó fuertemente a la economía mexicana en el 2020 y 2021, y aún estamos dando tropiezos para encontrar un ritmo sostenible de crecimiento, pues los factores inhibidores del crecimiento se encuentran a nivel global y no solo afectan a México. Pero yo me pregunto, si es ya necesario empezar a hablar de “pactos de estabilidad de precios” como a finales de la década de 1980 y de buscar alternativas heterodoxas para controlar la inflación cuando el Banco de México apenas está empezando a hacer su chamba. El aceptar que debemos implementar este tipo de medidas es aceptar que las herramientas de la política monetaria y política fiscal han fracasado, o no tienen el potencial para ser efectivas. Dicho sea de paso, me parece irónico – por decir lo menos – que las decisiones del gobierno federal actual, nos lleven a hacer comparaciones paralelas a las decisiones tomadas por los gobiernos de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari y ahora de López Obrador.