Pablo de la Peña: El pueblo quita, pero el Congreso pone

El domingo 10 de abril se llevará a cabo el proceso de revocación de mandato en México y existe una polarización entre los que apoyan el ir a votar y los que no. Los que apoyan el proceso dicen, que es importante aprovechar esta herramienta democrática para dar a conocer su opinión sobre el desempeño del presidente hasta este momento. Los otros consideran que la manera en que se está usando este instrumento es meramente una farsa con un objetivo doblemente perverso, por un lado se desea utilizar este instrumento como un medio de publicidad oficial, pues se desea mostrar solamente el apoyo que aún tiene un gran porcentaje de la población hacia el presidente, pero por el otro lado, se cree que será posiblemente usado para desacreditar la capacidad del INE para ser un árbitro imparcial y competente; pues si hay un bajo porcentaje de participación se culpará al INE, o si gana la revocación, también se culpará al INE. Yo me encuentro en este segundo grupo.

En septiembre del 2006 y desde el Zócalo de la Cd. De México, después de haber perdido las elecciones presidenciales, López Obrador dejó muy claro que “haría a un lado esas instituciones caducas que no sirven para nada” y enfatizó, “que se vayan al diablo con sus instituciones”. Claramente López Obrador arremetía contra el entonces Instituto Federal Electoral, y ahora 16 años después tiene la posibilidad de efectivamente hacer algo contra dicha institución.

Si bien todas nuestras instituciones son perfectibles, es importante subrayar que el proceso de fortalecimiento de una democracia es constante, nunca termina, y que mucho depende de la capacidad de la sociedad organizada para hacer valer el derecho a la libertad, y así mismo, de reconocer que los pilares de una democracia están en sus instituciones. Recordemos que en 1989 Ernesto Ruffo ganó las elecciones en Baja California y fue el primer gobernador electo de un partido diferente al PRI. Un año después se daba vida al IFE. En 1997, Ernesto Zedillo, fue el primer presidente en enfrentar una Cámara de Diputados de oposición pues el PRI solo pudo mantener 239 de los 500 curules, y se quedaron con 77 de los 95 senadores que tenían en la Legislatura anterior.

Seguro todos recordamos – o conocen la historia – que en el 2000 el PRI perdió las elecciones presidenciales y por primera vez en casi 75 años teníamos un nuevo partido político en el poder; y el 2001 iniciaba con 13 gobernadores de oposición, incluyendo la jefatura de la Cd. De México que había ganado precisamente López Obrador. Cinco años después ya eran 15 los estados gobernados por la oposición. En julio del 2014 el INE valida el registro del partido Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo líder es López Obrador. En el 2018 AMLO gana – sin lugar a duda – las elecciones presidenciales y en el 2019 inician funciones 20 gobernadores que no son del PRI – incluyendo por supuesto a la Jefa de Gobierno de Cd. De México. Ni el PRI ni el PAN son ya partidos en el poder, y ahora MORENA gobierna 16 estados, tiene mayoría relativa en ambas cámaras y por supuesto tiene el poder presidencial. Todo eso ha pasado con el IFE y ahora con el INE; incluso ahora se realizará este proceso de revocación de mandato a pasar de la reducción del presupuesto. Con menos presupuesto el INE instalará solamente 57,500 casillas en lugar de las 162,800 que deberían haber instalado según lo dictaba la Ley. Esta reducción en el número de casillas hará que se reciban cerca de 2,000 personas en cada casilla, en lugar de las 750 que ha sido común, para poder asegurar la participación ciudadana.

El INE será responsable del proceso de votación, de la capacitación a los funcionarios de casilla, de la instalación de estas, de asegurar que las boletas estén en donde deban de estar, de contabilizarlas y de reportar el resultado, pero el INE no será responsable de si yo voy o no voy a votar. Esa es responsabilidad mía y de nadie más. Por lo que si no llega a participar el 40 por ciento de la lista nominal de electores no será culpa del INE. El resultado a favor o en contra de la revocación tampoco será responsabilidad del INE, ni si será o no vinculante. Ahora bien, en caso de que si haya ido a votar el 40 por ciento o más de los electores, y el resultado indique que la mayoría de la población pide que se le revoque el mandato a López Obrador, el artículo 84 Constitucional nos dice que en caso de haberse revocado el mandato al Presidente de la República, el presidente del Congreso asumirá la responsabilidad del Poder Ejecutivo mientras que el mismo Congreso tendrá 30 días para elegir a un presidente que termine el periodo actual al 2024. Es decir, el pueblo quita, pero el Congreso pone. ¿se imaginan el zafarrancho que sucederá en San Lázaro en esos 30 días? Y para que sean ellos mismos los que elijan al presidente sustituto que termine el periodo presidencial. Yo soy de la idea de que, si queremos implementar un sistema que revoque o ratifique la labor de nuestro jefe del poder ejecutivo, podríamos mejor cambiar nuestro sistema de elección presidencial a 4 años con posibilidad de reelección. Y en ese caso nosotros como ciudadanos sí tendríamos la posibilidad de elegir al nuevo presidente. A propósito de todo esto, López Obrador mandará una propuesta de Ley para que los consejeros del INE sean seleccionados de manera directa en una votación popular, al parecer el presidente López Obrador no confía en que los Legisladores sean capaces de elegir a mujeres y hombres para ser consejeros imparciales y técnicamente competentes; pero al parecer, si está de acuerdo en que los Legisladores elijan al presidente sustituto que terminará el periodo presidencial si se le revoca el mandato. De yo ir a votar este 10 de abril estaría avalando el instrumento de revocación de mandato, independientemente de sus resultados. Dado que no estoy de acuerdo con la manera en que se está usando este instrumento no iré y no será culpa del INE.