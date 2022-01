Pablo de la Peña: Elecciones y consultas populares constantes

Este cinco de junio se llevarán a cabo elecciones en seis estados del país, adicionalmente y previo a esta fecha, tendremos el ejercicio de participación ciudadana de revocación de mandato. Esta semana el INE dará a conocer la fecha para ello – tentativamente para inicios de abril. Los estados que tendrán elecciones de Gobernador son Aguascalientes (PAN), Durango (PAN), Hidalgo (PRI), Oaxaca (PRI), Quintana Roo (PRD) y Tamaulipas (PAN), que suman aproximadamente 15.76 millones de personas y representan alrededor del 12 por ciento de la población en el país.

El partido Morena necesita ganar estos estados si desea asegurar su triunfo para la presidencia en el 2024. Según algunos analistas apuestan a que Morena ganaría cuatro de los seis estados con algunas indecisiones aún para Aguascalientes (PAN) y Quintana Roo (coalición PAN y PRD). Recordemos que, en las elecciones del año pasado el PRI perdió ocho gubernaturas y el PAN perdió dos. Esto dejó a Morena gobernando diez y seis estados, al PAN ocho, el PRI cuatro, MC dos, El Verde uno, y Encuentro Social uno.

De ganar Morena al menos cuatro de los seis estados en disputa este mes de junio, tendría, hipotéticamente, más del 55 por ciento de la población bajo su liderazgo, y con altas probabilidades de ganar las elecciones presidenciales en el 2024. Si bien creo que incrementar y fomentar mecanismos de participación ciudadana ayuda a fortalecer una cultura cívica en el país, y a exigir a nuestros representantes mayor transparencia y rendición de cuentas; también creo que debemos ser selectivos en el uso de estos; esto para evitar el potencial desgaste y desencanto de la sociedad en caso de no ver cambios ni mejoras en nuestro nivel de vida. Es decir, no por muchos llamados a participar, la sociedad responderá de manera efectiva. Específicamente me refiero al ejercicio de consulta para la revocación de mandato que tendremos ahora en primavera.

Al parecer en la boleta tendremos que responder la pregunta si queremos que se le revoque el mandato al presidente López Obrador o si queremos que continúe en la presidencia del país. Es obvio que, si el resultado de esta consulta es a favor de que AMLO siga en la presidencia, no habrá nada que hacer. Pero si la mayoría decide revocar el mandato a López Obrador, se detonaría un proceso de selección de un presidente que termine el sexenio actual. Sin embargo, para que esto suceda y que el resultado sea vinculante, se deberá tener que el número de personas que participen en este proceso deberá sumar al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores (tal y como lo dice el artículo 58 de la Ley Federal de Revocación de Mandato).

El pasado mes de julio del 2021, en las elecciones intermedias tuvimos una participación del 52 porciento. En las elecciones del 2018 tuvimos una participación alrededor del 63 porciento. En las elecciones intermedias del 2015 la participación fue del 48 porciento y en las elecciones presidenciales del 2012 fue del 63 porciento. Podemos ver que las elecciones presidenciales generan mayor participación que las elecciones intermedias.

Al parecer, y comparando con estos datos, el llegar a un 40 porciento ahora en la consulta para la revocación de mandato podría no ser tan difícil; sin embargo, si tomamos en cuenta que en la consulta popular del mes de agosto del año pasado solamente participó el 7.11 porciento de las personas en la lista nominal, entonces la meta del 40 porciento sería prácticamente inalcanzable. El gran reto será ahora la organización para instalar el número de casillas suficientes para que la ciudadanía tenga acceso a la consulta y se incremente la probabilidad de la participación.

De acuerdo con la Ley Federal de Revocación de Mandato se deberán instalar el mismo número de casillas que se instalaron en la consulta anterior, esto es, alrededor de 160 mil casillas. Al parecer, la reducción del presupuesto limitará la posibilidad de instalar la misma cantidad de casillas, de ser este el caso, sería posible que haya mayor dificultad para que la población pueda participar de la misma manera que en la jornada electoral anterior.

Ante todo, es importante cuestionarnos si todo este tema de la consulta para la revocación de mandato no es una distracción popular para que la población no enfoque su atención en la falta de crecimiento económico, la inseguridad, el incremento de la pobreza y la quiebra del sector energético, entre muchas otras cosas.