Pablo de la Peña: No hay crecimiento sin crecimiento industrial

A pesar de que el Producto Interno Bruto de México cayó un 8.2 por ciento en el 2020, algunos estados sufrieron una caída mucho más pronunciada que eso. De acuerdo con los datos publicados por el INEGI recientemente sobre el crecimiento del PIB para las entidades federativas en el 2020, Quintana Roo tuvo una caída de su Producto Interno Bruto del -24.1 por ciento, en segundo lugar está Baja California Sur con el -23.5 por ciento, seguido por Tlaxcala con el -12.1 por ciento, y por Coahuila y Nayarit ambos con el -11.4 por ciento.

Al otro lado de la moneda se encuentra Tabasco que fue el único estado con una tasa de cambio positiva en su PIB para el 2020 con el 3.5 por ciento; seguido de Baja California con una tasa de cambio negativa del -3.7 por ciento, Chiapas con el -3.8 y Zacatecas con el -4.2 por ciento. Nuevo León tuvo una tasa negativa del 8.4 por ciento y pudiéramos pensar que no fue tan mala como la caída de Baja California Sur, pero recordemos que Nuevo León aporta el 8 por ciento del PIB nacional, mientras que Baja California Sur solo aporta el 0.80 por ciento de la economía nacional, por lo que una caída como la que tuvo Nuevo León tiene, sin duda, mayores repercusiones en la economía del país.

¿Por qué la economía de Tabasco creció un 3.5 por ciento? mientras que todos los demás estados tuvieron tasas negativas de crecimiento. Quizá la principal explicación se encuentra en la composición misma de la estructura económica del estado. En Tabasco, el sector primario representa un 1.9 por ciento del PIB, el sector secundario representa un 63.09 por ciento, pero de estos 63 puntos, la minería petrolera representa 50 puntos; en otras palabras, casi el 80 por ciento del sector secundario en Tabasco proviene de la extracción del petróleo. Y finalmente el sector terciario representa 35 por ciento. Adicionalmente a que la extracción petrolera es de gran importancia para el estado de Tabasco en el 2020 esta actividad tuvo un crecimiento del 11.8 por ciento. Sin lugar a duda, la extracción del petróleo fue lo que hizo que la economía de Tabasco creciera en el 2020.

Como contraste podemos explicar ahora el caso de Nuevo León, que como lo comenté en líneas previas, tuvo una caída del 8.4 por ciento en su PIB en el 2020. El sector primario representa a penas el 0.51 por ciento en Nuevo León, el sector secundario representa un 33 por ciento y el sector terciario un 66 por ciento. Ahora bien, a diferencia del sector secundario en Tabasco que tuvo un crecimiento en el 2020 gracias a la extracción del petróleo, en Nuevo León, el sector secundario tuvo una caída del 11.3 por ciento; de acuerdo con los datos del sistema de cuentas nacionales de México por entidad federativa del INEGI, los subsectores que arrastraron la caída del sector secundario en Nuevo León fueron la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que cayó un 19.6 por ciento, la construcción que cayó un 14.1 por ciento y todo el sector manufacturero que cayó un 10.3 por ciento, que dicho sea de paso, casi uno de cada cuatro pesos del PIB en Nuevo León viene del sector manufacturero, por lo que una caída fuerte en ese sector arrastraría a toda la economía del estado.

Revisando los datos de INEGI sobre el crecimiento del PIB por sector económico podemos ver también que el sector secundario de todos los estados (a excepción de Tabasco) tuvieron tasas negativas de crecimiento en el 2020, al igual que el sector terciario para todos los estados. Los pronósticos oficiales para el crecimiento de México en el 2021se van ajustando a la baja y para el 2022 no llegan al 3 por ciento.

Claramente el sector que mueve a la economía mexicana es el sector manufacturero de exportación y los sectores de comercio y servicios. El crecimiento sostenible de México, o de la mayoría de las entidades en el país, depende significativamente de la inversión y de la capacidad productiva del sector secundario, pues no veremos tasas mayores al 3 por ciento si no robustecemos y ampliamos nuestro sector industrial. Estamos a mitad del sexenio de López Obrador y es claro que no hay interés en fomentar el desarrollo sostenible del país a través del fortalecimiento industrial y empresarial en México, al parecer solo hay interés en mantener sus niveles de popularidad y en ganar elecciones sin un propósito constructivo. Definitivamente, ante pasados sexenios, la administración de López Obrador no es lo mismo, pero es igual.