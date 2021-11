Pablo de la Peña: Un lejano 6 por ciento

El INEGI confirmó hace unos días que la economía mexicana mostró una desaceleración temporal dado que el PIB del tercer trimestre cayó un 0.4. por ciento respecto al segundo trimestre de este mismo año. En términos anuales el PIB creció un 4.7 por ciento en el tercer trimestre, pero significativamente menor que el crecimiento de casi 20 por ciento en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Los pronósticos de crecimiento oficiales mantienen que en el 2021 la economía mexicana crecerá un 6 por ciento, particularmente, el presidente López Obrador insiste que llegaremos a dicha tasa de crecimiento. Sin embargo, dada la desaceleración que muestra el sector secundario – principal motor de la economía – es difícil pensar que llegaremos a dicho nivel solamente apoyados en el sector comercial; que dicho sea de paso, el sector terciario creció solo un 4.4 por ciento mientras que el sector secundario creció un 5.1 por ciento en términos anuales en este tercer trimestre. Claro está que después del “Buen Fin” y de las compras de diciembre podremos ver una mayor actividad comercial en las ventas tanto al detalle como al mayoreo, pero para que el PIB de México crezca en términos anuales un 6 por ciento el PIB tendría que crecer al menos un 4.2 por ciento respecto al tercer trimestre. Es decir, prácticamente tendría que crecer 10 veces en el último trimestre del año que lo que creció en el trimestre anterior. Al cierre del tercer trimestre el PIB real a pesos del 2013 se ubicó en los $17,841,981 millones de pesos, para llegar a la tasa de crecimiento esperada del 6 por ciento, el PIB tendría que cerrar el 2021 en $18,590,799 millones de pesos aproximadamente; es decir, incluso tendríamos que superar el cuarto trimestre del 2018. Creo que es mejor que nos hagamos a la idea de que el crecimiento del 2021 será menor al 6 por ciento y que la recuperación económica en el 2022 se verá nuevamente comprometida por la falta de una política económica clara que incentive el crecimiento y el desarrollo industrial y comercial del país. La contra-reforma energética lejos de incentivar ahuyenta a la inversión, los apoyos sociales lejos de incentivar la creación de empleos fomentan el clientelismo electoral, y encima de todo esto la inseguridad que sigue creciendo en el país, particularmente en estados como Zacatecas, Baja California y Quintana Roo que podrían terminar el año con tasas cercanas a 90 homicidios por cada 100 mil habitantes. Incluso el estado de Yucatán que, aunque sigue siendo el estado con la menor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, podría cerrar el año con un crecimiento del 43 por ciento al pasar de 6.8 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2020 a 9.7 ahora en el 2021; claro que Zacatecas estaría contando con una tasa casi 10 veces más que Yucatán; pero lo preocupante es que cuando en 18 de los 32 estados en el país la tasa de homicidios está creciendo y que en 6 de ellos su tasa de crecimiento sería mayor al 20 por ciento, claramente nos dice que tampoco hay una estrategia para frenar la inseguridad en estos estados – y en general en el país. Pareciera que la única estrategia de la administración federal es criticar el pasado, buscar culpables en el sector privado y en la prensa, destruir instituciones que, si bien no eran perfectas, pero hay (o había) cierta confianza en ellas, y crear condiciones para incrementar el clientelismo electoral rumbo al 2024, pareciera que las elecciones son más importantes que el crecimiento económico, la estabilidad, la salud y la educación. La constante campaña política desde el foro diario de Palacio Nacional no hace otra cosa más que criticar al sector productivo, crear una tragicomedia histórica entre buenos y malos, fomentar el odio y ahuyentar capitales. Optimistamente, podríamos decir que esta administración de López Obrador aún tiene tres años para enderezar el rumbo, pero creo, honestamente, que lo que hemos visto en los últimos tres años no da margen para dicho optimismo.